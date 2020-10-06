الجزائري بلعمري ينتقل إلى ليون الفرنسي

انتقل قلب دفاع المنتخب الجزائري لكرة القدم جمال بلعمري إلى صفوف نادي ليون بعقد حر لمدة سنة قابلة للتجديد، بحسب ما ذكر النادي الفرنسي.



وكتب النادي الفرنسي على موقعه الرسمي أن بلعمري "انتقل لمدة عام مع خيار تمديد عام إضافي.. وأصبح عاشر لاعب دولي جزائري ينضم إلى ليون".



وكان المدافع البالغ 30 عاماً والمتوّج مع منتخب بلاده بلقب كأس أمم إفريقيا قد انفصل عن نادي الشباب السعودي.

وأعلن فريق مدينة الرياض في سبتمبر الماضي إلغاء عقد بلعمري بناء على طلبه، وارتبط اسمه انذاك بالانضمام إلى الهلال والنصر والأهلي.

وعجّل مسؤولو ليون في قدوم بلعمري بعد إصابة المدافع البرازيلي مارسيلو الأحد في الدوري المحلي ضد مرسيليا (1-1) ورحيل المدافع الدنماركي يواكيم أندرسن معارا إلى فولهام الإنكليزي.

وستكون التجربة الأوروبية الأولى لقلب الدفاع بعد احترافه مع نصر حسين داي، شبيبة القبائل ووفاق سطيف. وخاض بلعمري 14 مباراة دولية، وأكثر من 200 مباراة في مسيرته الاحترافية.

وكالات