بعد هزيمة الزمالك.. سموحة يعلن أولى صفقاته في الميركاتو الصيفي

أكد فرج عامر رئيس نادى سموحة، اتمام التعاقد بشكل رسمى مع أطهر الطاهر قائد منتخب السودان لكرة القدم لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الكروى الجديد.

وقال عامر إنه سوف يتم قيد لاعب الهلال السوداني السابق خلال الساعات المقبلة بعد قرار اتحاد الكرة بفتح القيد الصيفى استعدادا للموسم الجديد.

وأضاف أنه نجح فى التعاقد مع أطهر الطاهر لتدعيم الجبهة اليمنى، لافتا إلى وجود صفقة افريقية أخرى فى مركز المهاجم الصريح سيتم اعلانها خلال الساعات المقبلة.

وكان أطهر الطاهر نجح فى خطف كل الأنظار إليه بسبب المستويات الرائعة التى قدمها مع الهلال السوداني خلال الفترة الماضية خصوصًا ببطولة دوري أبطال إفريقيا التي خرج منها من دور المجموعات .

يذكر أن سموحة تلقى خسارة أمس أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية فى إطار لقاءات دور الـ 16 من منافسات كأس مصر .