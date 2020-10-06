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كواليس أزمة تجديد تعاقد ميار شريف في الأهلي

الرياضة تبليغ
كواليس أزمة تجديد تعاقد ميار شريف في الأهلي
كواليس أزمة تجديد تعاقد ميار شريف في الأهلي
أثارت ميار شريف لاعبة التنس الأرضي بالأهلي ومنتخب مصر حالة من السعادة والفرحة خلال الأيام الماضية بعد تأهلها للدور الرئيسي في بطولة رولان جاروس، ولاقت اللاعبة استقبالًا حافلًا منذ وصولها للقاهرة وسوف تحظى بتكريم خاص من وزارة الرياضة وعدد من الهيئات والمؤسسات الكبرى.
ورغم حالة الفرحة والفخر التي سيطرت على الأهلي مما قدمته ابنة النادي ميار شريف، لكن هناك حالة من الحزن لما تقوم به بعد عودتها، حيث يحاول جهاز اللعبة بالنادي التواصل معها بشأن تجديد تعاقدها لكنها فوضت وكيلها للحديث عن الأمر بل حتى لم تمنح أحد بالقلعة الحمراء فرصة لتحديد موعد لحفل لتكريمها بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وقالت إدارة النادي انها كانت قد اتفقت مع اللاعبة على تجديد تعاقدها قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس ووقعت وقتها على استمارة الموسم الجاري لذا فهي لاعبة على قوة الأهلي حتى 31 ديسمبر، وأضافت أن اللاعبة وقتها قالت إن لديها عرض من وادي دجلة وقتها مقابل مليون و200 ألف في الموسم ولكن رغبتها هو الاستمرار في الأهلي.

وأوضحت الإدارة أن اللاعبة سافرت إلى إسبانيا منذ هذا التوقيت حيث تقيم هناك وتتنقل للمشاركة في البطولات العالمية وحين حققت الإنجاز في رولان جاروس وعادت إلى مصر لم نستطع الوصول إليها ويتواصل عمرو الهمشري رئيس جهاز التنس بالنادي مع وكيلها وهناك مفاوضات مكثفة لتجديد تعاقدها بناء على تكليف وقرار مجلس الإدارة.

وشددت الإدارة أن هناك رغبة لتكريم اللاعبة قبل السفر من جديد الى إسبانيا في غضون ساعات ولكن اللاعبة لم ترد على أي شيء، وقالت إدارة الأهلي أنها تعتز بميار ودورها في رفع اسم مصر خارجيًا وتحاول بأقصى ما يمكن لتجديد تعاقدها وفي انتظار رد وكيلها.

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