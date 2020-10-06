سموحة يتقدم بشكوى لاتحاد الكرة ضد الزمالك بسبب إمام عاشور

استقر مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة فرج عامر، على تقديم شكوى لاتحاد الكرة، بشأن إشراك إمام عاشور لاعب الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، في بطولة الكأس.

وكتب فرج عامر عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "سموحة تقدم بشكوى رسمية لاتحاد كرة القدم، اعتراضًا على مشاركة لاعب الزمالك إمام عاشور، الذي صدر قرار بإيقافه مباراة وتم إشراكه في مباراة سموحة وأحرز هدف.

وأضاف فرج عامر: "سموحة لن يتراجع عن الشكوى وسيتم التصعيد إلى أعلى درجة، حفاظًا على حقوقنا ودون المساس بأحد ودون أدنى تجاوز".

وكشفت تسريبات من داخل اتحاد الكرة عن صدور قرار بإيقاف إمام عاشور مباراة واحدة، بعد أن تشاجر لاعبو المصري معه بسبب استعراضه في إحدى الكرات، بمباراة الدوري الأخيرة.

وخسر سموحة على يد الزمالك بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم مساء أمس، الإثنين على ستاد الإسماعيلية، ليودع الفريق السكندري بطولة كأس مصر، من دور الـ16.