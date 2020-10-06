سموحة يتقدم بشكوى لاتحاد الكرة ضد الزمالك بسبب إمام عاشور

وكشفت تسريبات من داخل اتحاد الكرة عن صدور قرار بإيقاف إمام عاشور مباراة واحدة، بعد أن تشاجر لاعبو المصري معه بسبب استعراضه في إحدى الكرات، بمباراة الدوري الأخيرة.
وخسر سموحة على يد الزمالك بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم مساء أمس، الإثنين على ستاد الإسماعيلية، ليودع الفريق السكندري بطولة كأس مصر، من دور الـ16.
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