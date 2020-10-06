ذكرى انتصار اكتوبر.. عصام الحضرى: تحية لشعب مصر العظيم وخير أجناد الأرض

أحيا عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر، ذكرى انتصارات حرب أكتوبر الـ 47.

ونشر عصام الحضرى صورة لأبطال حرب أكتوبر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وعلق عصام الحضرى قائلا: "الذكرى الـ ٤٧ لنصر أكتوبر المجيد، تحية لشعب مصر العظيم ولخير أجناد الأرض ولكل من ساهم في تحقيق هذا الانتصار واسترداد الأرض والكرامة ورحم الله كل شهيد ضحى بروحه ودفع دمه فداءا لمصر و ثمنا لهذا الانتصار العظيم، تحيا مصر".

يحتفل الشعب المصري وقواته المسلحة هذه الأيام بالذكرى الـ 47 لأغلى وأكبر وأعظم انتصار في تاريخ مصر، وهو انتصار السادس من أكتوبر.

هذا الانتصار الذي حقق فيه خير أجناد الأرض الأبطال ما انتظروه على مدار 6 سنوات منذ هزيمة 67 وانتصروا على الجيش الإسرائيلي فتمكنوا من عبور قناة السويس في الجهة الجنوبية وتدمير خط بارليف، وتدمير مواقع الجيش الإسرائيلي، وكسر شوكتهم الذين سقطوا قتلى وأسرى على يد جيش مصر العظيم لتتهاوى معه أسطورة الجيش الذى لا يقهر وليعرف العالم كله حقيقة جيش إسرائيل.