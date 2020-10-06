من فضيحة برشلونة لـ نكسة صلاح ورفاقه.. 2020 عام إذلال كبار أوروبا

يعتبر 2020 عاما استثنائيا في كرة القدم الأوروبية، حيث حقق فيه فريق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عاما، ونجح باريس سان جيرمان في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، بالإضافة إلى توقف كرة القدم في معظم الدوريات الأوروبية لمدة 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا، لتعود بعد ذلك دون حضور الجماهير، خوفا من تفشي الفيروس التاجي في المدرجات.

علاوة على ذلك، فإن عام 2020 شهد إذلال كبار أوروبا مثل برشلونة وليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ:

ويستعرض "دوت الخليج": أبرز الهزائم الثقيلة التي تلقاها كبار أوروبا خلال عام 2020:

تشيلسي

تشيلسي كان أول ضحايا الهزائم الثقيلة هذا الموسم، حيث خسر أمام بايرن ميونخ بنتيجة 7 - 1، بمجموع مباراتي ذهاب وإياب دور الـ 16، من مسابقة الدوري أبطال أوروبا.

رغم الهزيمة الثقيلة، إلا أن إدارة تشيلسي جددت الثقة في مدرب الفريق الشاب فرانك لامبارد، وتم تدعيمه بصفقات قوية هذا الموسم، من أجل المنافسة على جميع البطولات.

برشلونة

هزيمة برشلونة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8 - 2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كانت الخسارة الأشهر في عام 2020، فعلى الرغم من تراجع مستوى البلوجرانا، إلا أن أكثر المتشائمون لم يتوقعوا انتهاء المباراة بهذه النتيجة.

تسببت هذه النتيجة في غضب عارم في نادي برشلونة، وتم إقالة كيكي سيتين، والإطاحة بثلاثي الفريق إيفان راكيتيتش وفيدال ولويس سواريز.

كاد ميسي أن يرحل عن برشلونة بعد فضيحة بايرن ميونخ، لكن الإدارة اشترطت عيه دفع الشرط الجزائي المقدر بـ 700 مليون يورو، وهو ما يعجز عنه أي نادٍ على كوكب الأرض بدفع هذه المبلغ الخرافي.

بايرن ميونخ

دوام الحال من المحال، بايرن ميونخ الذي تسبب في كوابيس لكبار أوروبا وصغارها شرب من نفس المر، حيث خسر أمام هوفنهايم بنتيجة 4 - 1، في الجولة الثانية من الدوري الألماني هذا الموسم، بعد أيام قليلة من تتويجه بكأس السوبر الأوروبي.

خسارة بايرن ميونخ أمام هوفنهايم كانت الأولى للعملاق البافاري منذ 32 مباراة.

مانشستر سيتي

تعرض مانشستر شيتي لهزيمة قاسية أمام ليستر سيتي بنتيجة 5 - 2، نهاية شهر سبتمبر الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني، فريق مانشستر سيتي بخمسة أهداف خلال مشواره التدريبي.

مانشستر يونايتد

في ليلة كارثية سقط فريق مانشستر يونايتد أمام توتنهام، بستة أهداف مقابل هدف، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وأصبح توتنهام ثاني فريق يسجل سداسية في شباك اليونايتد، بعد مانشستر سيتي موسم 2011.

ليفربول

يبدو أن الأحد الماضي كان يوم سقوط الحمر في إنجلترا، حيث تعرض فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح لهزيمة ساحقة أمام أستون فيلا بنتيجة 7 - 2.

محمد صلاح كان أفضل لاعبي لفيربول أمام أستون فيلا رغم الفضيحة، حيث سجل هدفي الريدز، وحصل على تقييم 7 درجات، وهو أعلى تقييم في الفريق.

وبات ليفربول أول بطل للدوري الإنجليزي يخسر بسباعية في رحلة الدفاع عن اللقب، بعد آرسنال الذي خسر بنفس النتيجة أمام سندرلاند عام 1953.