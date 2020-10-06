ديمبلي "الزجاجي" يغادر مران برشلونة مصابا

ولم يكشف نادي برشونة حتى الآن عن حجم إصابة عثمان ديمبلي أو مدة غيابه عن الفريق.
ويطلق على عثمان ديمبلي لقب " اللاعب الزجاجي، بسبب إصاباته المتكررة منذ انضمامه إلى نادي برشلونة في صيف 2017، قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.
وشارك عثمان ديمبلي مع فريق برشلونة في 9 مباريات فقط في مختلف المسابقات، الموسم الماضي، سجل خلالهما هدفا يتيما.
ورفض عثمان ديمبلي مغادرة نادي برشلونة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، مما أفسد على ناديه صفقة ضم ممفيس ديباي من ليون الفرنسي.
كان سوق الانتقالات الصيفية أغلق في الدوريات الأوروبية الكبرى " الإنجليزي - الإسباني - الإيطالي - الألماني" أمس الإثنين.
يذكر أن رابطة الدوري الإسباني، اشترطت على برشلونة عدم ضم لاعبين جدد إلا بعد توفير سيولة مالية، وهو فشلت إدارة البلوجرانا في تحقيقه.
ويحتل فريق برشلونة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 7 نقاط وتتبقى له مباراتين مؤجلتين.
ولم يعقد برشلونة صفقات من العيار الثقيل هذا الموسم، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الفريق، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
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