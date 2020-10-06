ديمبلي "الزجاجي" يغادر مران برشلونة مصابا

وذكرت صحيفة " سبورت" الإسبانية، أن عثمان ديمبلي غادر مران برشلونة، بعد تعرضه لإصابة عضلية.

تعرض الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب فريق برشلونة لإصابة عضلية خلال مران البلوجرانا، اليوم، الثلاثاء.

ولم يكشف نادي برشونة حتى الآن عن حجم إصابة عثمان ديمبلي أو مدة غيابه عن الفريق.

ويطلق على عثمان ديمبلي لقب " اللاعب الزجاجي، بسبب إصاباته المتكررة منذ انضمامه إلى نادي برشلونة في صيف 2017، قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

وشارك عثمان ديمبلي مع فريق برشلونة في 9 مباريات فقط في مختلف المسابقات، الموسم الماضي، سجل خلالهما هدفا يتيما.

ورفض عثمان ديمبلي مغادرة نادي برشلونة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، مما أفسد على ناديه صفقة ضم ممفيس ديباي من ليون الفرنسي.

كان سوق الانتقالات الصيفية أغلق في الدوريات الأوروبية الكبرى " الإنجليزي - الإسباني - الإيطالي - الألماني" أمس الإثنين.