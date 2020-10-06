خاص| وزير الرياضة يصدم رئيس الزمالك: القانون يُطبق على الجميع

وقال صبحي في تصريحات لصدى البلد، إن وزارة الشباب والرياضة تساند وتدعم تطبيق القانون على الجميع ونادي الزمالك له لائحته واللجنة الأولمبية وفقا لقانون الرياضة لها صلاحياتها كهيئة رياضية.
وأضاف أشرف صبحي إن الوزارة تدعم الموقف القانوني وتطبيق القانون على الجميع ولا يوجد استثناءات.
يذكر أن اللجنة الأوليمبية قد أصدرت قرار مؤخرًا بعدم ممارسة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.
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