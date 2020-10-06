شاكيري يصاب بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم الثلاثاء أن نتيجة اختبار شيردان شاكيري لفيروس كوفيد-19 جاءت إيجابية، بعد يوم واحد من عودة لاعب ليفربول لتشكيلة بلاده لأول مرة منذ أكثر من عام واحد.

ووصل شاكيري، الذي خاض آخر مباراة مع سويسرا في دوري الأمم في جوان من العام الماضي، إلى فندق المنتخب الوطني الاثنين قبل خوض مباراة ودية على أرضه أمام كرواتيا يوم الأربعاء.



وقال الاتحاد السويسري إنه تم عزل شاكيري عن باقي التشكيلة.

وأضاف: "نحن نستوضح كيفية التعامل مع سلطات الصحة المحلية".



وأصيب ساديو ماني وتياغو ألكانتارا، وهما زميلان لشاكيري في ليفربول، بفيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير.



ويمثل هذا الأمر ضربة جديدة لشاكيري الذي لا يشارك مع ليفربول.

وظهر شاكيري في 7 مباريات فقط بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وكان ضمن التشكيلة الأساسية في مناسبتين فقط، ولم يظهر هذا الموسم سوى في كأس رابطة الأندية الإنجليزية.



وكان شاكيري قد طلب استبعاده من تشكيلة سويسرا العام الماضي للتركيز على اللعب مع ناديه ولم ينضم قبل استدعائه في هذه المرة.



وستلعب سويسرا أيضا في ضيافة إسبانيا في دوري الأمم يوم السبت ثم تواجه ألمانيا بعدها بثلاثة أيام.

المصدر: وكالات