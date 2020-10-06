أثناء تكريمهما.. صبحي: ميار شريف ومحمد صفوت ضمن برنامج وزارة الشباب لدعم الرياضيين

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللاعب محمد صفوت، واللاعبة ميار شريف، بطلي التنس، وذلك لما حققاه من إنجازات غير مسبوقة وأدائهما المتميز، وتأهلهما لأولمبياد طوكيو المقرر لها الصيف المقبل، بحضور إسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد المصري للتنس الأرضي، وذلك مساء اليوم، بديوان عام الوزارة.

من جانبه، أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بالإنجازات والنتائج الطيبة التي يحققها أبطال مصر في التنس الأرضي منها الإنجاز التاريخي سواء في منافسات الرجال بتألق محمد صفوت، أو السيدات بتألق ميار شريف، مؤكدًا أن ميار شريف ومحمد صفوت متواجدين في برنامج وزارة الرياضة، الذي يضم ٥٥ لاعبًا لدعم الرياضيين في مصر، مشيرًا إلى أن رياضة التنس الأرضي في مصر ستشهد انطلاقة جديدة متميزة بفضل ما يحققه أبطال مصر من إنجازات.

وقال صبحي: "تألق اللاعبين في الرياضات المختلفة في الفترة الأخيرة مبهر، وما حققه لاعبي التنس سواء ميار شريف أو محمد صفوت، هو إنجاز يدعو الوطن لدعمهم دائما وهو ما تهدف إليه الدولة، لرعاية رياضيها وأبطالها في شتي المجالات، ونحن نتواصل معهم بشكل دائم، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بوجود ملاعب التنس في جميع المنشآت الرياضية خلال الفترة الماضية.

وخلال كلمته، قال إسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد المصري للتنس الأرضي: "إن تأهل ميار شريف ومحمد صفوت إلى أولمبياد طوكيو 2021 أحدث طفرة في التنس المصري، وجلب الأضواء مرة أخرى إلى اللعبة. وتابع: "تأهل ميار شريف وما حققته في رولان جاروس، جعل تصنيفها أفضل، وهي الآن تسعى لتقديم مستوى أقوي خلال الفترة المقبلة".

وأكد الشافعي أن وزارة الرياضة تقدم كل الدعم للاتحاد، ولا تدخر أي مجهود في تذليل الصعاب للاعبين، مُشيرا إلى أنها على تواصل دائم رفقة اللجنة الأولمبية التي تتابع كافة التطورات في الاتحاد. وشدد رئيس الاتحاد على أن الجميع يسعى لإعادة إقامة بطولة مصر الدولية للتنس، حتى تعود القوة الكاملة للعبة في مصر وحتى نتمكن من نشرها بشكل أفضل.

على الجانب الآخر أكد محمد صفوت خلال كلمته على أنه يحاول كسر حاجز شرف المشاركة في البطولات الكبيرة فقط، مُشيرا إلى أنه يتطلع للمنافسة على البطولات. وأوضح أنه من حسن الحظ أن الأولمبياد تم تأجيلها من أجل الإعداد بشكل أفضل، مؤكدا أن كرة التنس في مصر تشهد طفرة كبيرة وتقدم إنجازات مختلفة.

ووجهت ميار شريف الشكر لوزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية واتحاد التنس على دعمهم، وأيضا الشعب المصري على دعمه الكبير لها خلال البطولة، مؤكدة أنها تتمنى أن ما تم تحقيقه يكون بمثابة تشجيع وتحفيز للاعبين الناشئين في المستقبل ويتعلمون منهم ويصبحون أفضل.

وأهدى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، درع وزارة الرياضة لميار شريف ومحمد صفوت بطلا التنس الأرضي، على هامش حفل تكريم الوزارة للثنائي عقب الإنجازات التى حققاها في الفترة الماضية.