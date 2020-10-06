صفقات متتالية.. إشبيلية يواصل الثقة في اللاعبين المغاربة

واصل فريق إشبيلية الإسباني الاعتماد على اللاعبين المتواجدين في شمال إفريقيا وخاصة في دولة المغرب من خلال الإنتدابات المتتالية الذي يقوم بها الفريق.

وانهى إشبيلية أمس ، صفقة أخرى من اللاعبين المغاربة حيث استطاع ضم الجناح الأيسر أسامة ادريسي من صفوف نادي الكمار الهولندي في صفقة كلفت النادي 12 مليون يورو.

وسيكون إسامة ادريسي اللاعب المغربي الرابع في صفوف الفريق الإسباني حيث يضم أيضًا حارس المرمى ياسين بونو ، المهاجم يوسف النصيري ، المهاجم منير الحدادي.

ولعب إدريسي مع الكمار الهولندي 98 مباراة حيث سجل 37 هدف وصنع 25 هدف مما يشير إلى كونه لاعب مميز سيفيد الفريق الإسباني في الفترة القادمة .