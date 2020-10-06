مختار مختار يستقر على تشكيل الإنتاج الحربي لمواجهة الإسماعيلى

استقر مختار مختار المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإنتاج الحربي على تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلى المقرر إقامتها اليوم بملعب السلام فى الجولة الـ 32 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019 /2020.
ويدخل الإنتاج الحربي مباراة اليوم أمام الإسماعيلى بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير على حساب حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف وارتفاع رصيده إلى النقطة 37 نقطة محتلا بها المركز التاسع.
ومن المقرر أن يدخل الإنتاج الحربي مباراة اليوم بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى : عامر عامر.
خط الدفاع : محمد شوقى غريب ومحمود البدري ومحمد بازوكا وأحمد شديد قناوى .
خط الوسط : أحمد دويدار وغنام محمد ومحمد عادل .
خط الهجوم : عبدالرحمن شيكا ومحمد فييرا ومحمد رجب .
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