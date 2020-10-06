على طريقة أحمد الشيخ.. قرار جديد من المقاصة بشأن رحيل محمد إبراهيم

أعلن محمد عبد السلام رئيس نادى مصر المقاصة، آخر المستجدات حول رحيل محمد إبراهيم نجم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال رئيس المقاصة فى تصريحات إذاعية: "بالفعل تلقيت عرضا رسميا من الأهلي.. أحد المسئولين تحدث معى بشأن الحصول على خدمات محمد إبراهيم".

أضاف: "ليست لدى فكرة عن رغبة محمد إبراهيم بالانتقال لبيراميدز وحتى الآن لم أجلس معه وأسأله.. ولكن قررنا أن رغبة اللاعب ستكون الأساس فى انتقاله إلى ناد آخر".

وتابع: "عندما قمنا ببيع أحمد الشيخ للأهلى فى السنوات الماضية كان عرض الزمالك أقوى من الأهلى ولكن اللاعب كان يريد الانتقال إلى القلعة الحمراء وهو ما حسم الأمر بالنسبة لنا".

واستقر مسئولو نادى مصر للمقاصة على بيع محمد إبراهيم نجم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مقابل مبلغ مالى كبير يحصل عليه النادى دون الدخول فى صفقات تبادلية مع أى ناد.

ويرفض مسئولو المقاصة فكرة رحيل محمد إبراهيم مقابل الحصول على مبلغ مالى قليل مع إمكانية ضم لاعبين على سبيل الإعارة من النادى الذى سينتقل إليه فى ظل الرغبة لتحقيق أفضل استفادة مالية ممكنة من وراء رحيله.

واستقر المقاصة على حسم رحيل محمد إبراهيم والموافقة على بيعه خلال الأيام القليلة المقبلة وعدم الانتظار إلى نهاية الموسم فى ظل الرغبة فى الحصول على مبلغ مالى كبير يساعد فى خروج النادى من الأزمة المالية المحيطة به فى الوقت الحالى.

وتلقى المقاصة فى الساعات القليلة الماضية عرضا من قبل الأهلى لضم محمد إبراهيم خلال الميركاتو الصيفي بعدما نجح اللاعب فى خطف كل الأنظار إليه بسبب المستويات المميزة التى يقدمها مع فريقه فى الدوري، كما يرغب نادي بيراميدز في ضم اللاعب.