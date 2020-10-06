أخبار الرياضة| وزير الشباب يصدم مرتضى منصور.. حقيقة إعادة مباراة الزمالك وسموحة.. شوبير يحسم جدل فسخ عقد صالح جمعة

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن موقفه بشأن قرارات اللجنة الأولمبية بإيقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك والدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس للقلعة البيضاء

كشف مصدر مطلع أن اللجنة الأولمبية المصرية لم تخطر أى جهة دولية بالقرار الصادر بخصوص إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة 4 سنوات مقبلة.

استقر مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة فرج عامر، على تقديم شكوى لاتحاد الكرة، بشأن إشراك إمام عاشور لاعب الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، في بطولة الكأس.

شهدت الساعات القليلة الماضية حالة كبيرة من الجدل بشان إمكانية إعادة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أمام سموحة والتى أقيمت بينهما مساء أمس فى إطار لقاءات دور الـ 16 من منافسات كأس مصر.

حسم الإعلامى أحمد شوبير الجدل المثار حول إمكانية لجوء صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى إلى فسخ تعاقده مع ناديه خلال الفترة المقبلة بسبب نسبة المشاركة فى المباريات .

أعلن محمد القاسم رئيس نادي التعاون السعودي استقالته من رئاسة النادي.

تسيطر حالة من الغضب على محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة بسبب المغالاة المالية المطلوبة من قبل ناديه للسماح برحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

أكد فرج عامر رئيس نادى سموحة، اتمام التعاقد بشكل رسمى مع أطهر الطاهر قائد منتخب السودان لكرة القدم لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الكروى الجديد.

تعرض الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب فريق برشلونة لإصابة عضلية خلال مران البلوجرانا، اليوم، الثلاثاء.