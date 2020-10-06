محمد صلاح يحصد أولى جوائز الموسم الجديد.. فيديو

حصد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أولى جوائز الموسم الجديد من ناديه.

وذكر نادي ليفريول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن هدف محمد صلاح الثاني في ليدز يونايتد في الجولة الأولى بـ الدوري الإنجليزي، والذي جاء من قذيفة من داخل منطقة الجزاء سكنت الزاوية الضيقة لحارس مرمى ليدز يونايتد، فاز بجائزة هدف الشهر.

وتألق محمد صلاح في هذه المباراة، حيث قاد ليفربول بالفوز على ليدز بنتيجة 4 - 3، بتسجيله "هاتريك".

يذكر أن ليفربول تعرض لهزيمة قاسية أمام أستون فيلا، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.