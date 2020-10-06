مساعد فايلر: لم يبلغونا بعملية حسين الشحات وفترة علاجه

كشف ديفيد سيزا، المدرب العام بالجهاز الفني السابق للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن أسباب إجراء حسين الشحات لجراحة الفتاق في تلك الفترة من الموسم وتأجيلها إلى ما بعد عودة النشاط الرياضي.
وأكد ديفيد سيزا في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لم يتم إبلاغنا نهائيًا بخضوع حسين الشحات للجراحة في تلك الفترة".
وأوضح: " القرار كان أمر يخص الجهاز الطبي ومجلس الإدارة ولجنة التخطيط وهو أمر غير فني نهائيًا".
ديفيد سيزا، المدرب العام بالجهاز الفني السابق للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن استكمال تجربته مع فايلر في الفترة المقبلة.
وأكد ديفيد سيزا: "حتى الآن فايلر لم يحدثني من أجل العمل معه مجددًا".
وتابع: "كنت أعمل مع فايلر في بلجيكا ولكنني لم أعمل معه في الخليج وعدت للعمل معه في مصر داخل النادي الأهلي".
وأوضح: "فايلر لم يبلغني بأسباب رحيله، وهو من يُسأل عن أسباب رحيله، ورفضت عرضا لتدريب فريق أوروبي؛ من أجل العمل كمدرب عام مع فايلر في الأهلي".
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