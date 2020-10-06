مساعد فايلر: لم يبلغونا بعملية حسين الشحات وفترة علاجه

كشف ديفيد سيزا، المدرب العام بالجهاز الفني السابق للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن أسباب إجراء حسين الشحات لجراحة الفتاق في تلك الفترة من الموسم وتأجيلها إلى ما بعد عودة النشاط الرياضي.

وأكد ديفيد سيزا في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لم يتم إبلاغنا نهائيًا بخضوع حسين الشحات للجراحة في تلك الفترة".

وأوضح: " القرار كان أمر يخص الجهاز الطبي ومجلس الإدارة ولجنة التخطيط وهو أمر غير فني نهائيًا".