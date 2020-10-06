تريزيجيه يحتفل بعيد ميلاد طفله ويوجه رسالة لـ زوجته

احتفل محمود تريزيجيه، لاعب نادي "أستون فيلا" الإنجليزي، بعيد ميلاد ابنه الصغير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشر تريزيجيه، صورة برفقة زوجته وابنه احتفالا بعيد مولودهما الأول، معلقا عليها "عيد ميلاد أول سعيد يا بني شكرا حبيبتي لقد جلعتي يومنا رائع ربنا يحفظك ليا".

وكان أستون فيلا فاز على ليفربول بسبعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة تسجيل محمد صلاح هدفي ليفربول، فيما صنع تريزيجيه هدفا لـ أستون فيلا، وشارك أحمد المحمدي في آخر 10 دقائق برفقة الفيلانز.

وفي السياق، قال لاعب مانشستر السابق، "إيفرا"، في تصريحات لشبكة "سكاي" البريطانية، "عندما لا يكون ماني في الفريق، لا يكون هناك ضغط في هجوم ليفربول".

وأضاف "فيرمينو ليس لاعبًا عدوانيًا، محمد صلاح أيضًا لا يقاتل، لذلك أعتقد أنهم افتقدوا ماني كثيرًا في ليفربول، لا يوجد لاعب يعوضه".

وأكمل "في الواقع يجب أن يكون مدرب أستون فيلا فخورا للغاية، لقد نفذوا الخطة بشكل مثالي أمام بطل الدوري الإنجليزي".

وواصل "حتى جريليش تسبب في الكثير من الضرر لـ ليفربول، الكرات الطويلة والعرضية، كل شيء كان لصالح أستون فيلا".