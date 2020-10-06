أحمد ناجي: سموحة تعرض للظلم أمام الزمالك والهاني سليمان زى الحضري

أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن فريقه لم يكن يستحق الخسارة أمام الزمالك، بهدفين مقابل هدف، في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

وقال أحمد ناجي، في تصريحات إذاعية: "لم نستحق الخسارة أمام الزمالك، حيث كانت لنا ضربة جزاء واضحة بنسبة 100%".

وأضاف: "نحارب من أجل الوصول لأفضل مستوى، في ظل الدعم الكبير الذي نجده من إدارة النادي.. سعيد بوجود أحمد سامي على رأس القيادة الفنية، وهو مشروع مدير فني كبير، لديه أسلوب وفكر فني رائع".

وتابع: "نمتلك كوكبة من النجوم المميزين، وكان لدينا رغبة في الفوز على الزمالك، من أجل التأكيد على قوة نتائج الفريق".

واختتم تصريحاته قائلا : "أرى أن الهاني سليمان يستحق فرصة اللعب في المنتخب، فهو يعشق التمرين مثل عصام الحضري، ويمتلك شخصية قوية".