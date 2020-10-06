خاص| موقف ميار شريف من الاستمرار مع النادي الأهلي.. فيديو

كشفت ميار شريف لاعبة تنس النادي الاهلي ومنتخب مصر موقفها بشأن تجديد تعاقدها مع القلعة الحمراء.
وقالت ميار شريف لصدى البلد، إنها ملتزمة بتعاقدها مع الاهلي وحاليا يتم مناقشة بعض التفاصيل لتحديد الخطوة القادمة.
جاء ذلك على هامش تكريم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للثنائي محمد صفوت وميار شريف لما حققاه من إنجازات غير مسبوقة وأدائهما المتميز، وتأهلهما لأولمبياد طوكيو المقرر لها الصيف المقبل.
الجدير بالذكر ان إدارة الأهلي اكدت انها تسعي بكل قوة لتجديد تعاقد ميار شريف الذي ينتهي بنهاية العام الجاري حيث انها ابنة النادي وصاحبة المستقبل المبهر في التنس الأرضي
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