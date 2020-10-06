غموض موقف أبو ريدة.. منافس شرس يهدد عرش أحمد أحمد فى الكاف



استقر التونسي طارق البوشماوى عضو الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي " الكاف " على الترشح على منصب رئيس الكاف خلال الانتخابات المقبلة .

وحدد المكتب التنفيذي للكاف 12 مارس المقبل موعدا لإجراء انتخابات الاتحاد الإفريقي بالمغرب .

وأكدت تقارير صحفية تونسية أن طارق البوشماوى قرر خوض انتخابات الكاف على منصب الرئيس فى ظل قناعاته بأن فرصه كبيرة فى إمكانية الفوز بها فى ظل علاقاته المتميزة مع الدول أعضاء الجمعية العمومية للكاف .

وأعلن أحمد أحمد رئيس الكاف الحالى رغبته فى خوض الانتخابات المقبلة وهو ما يشير إلى ان الصراع سيكون عنيفا بينه وبين طارق البوشماوى .

ولا يزال موقف هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذي للفيفا والكاف غامضا من خوض انتخابات الكاف المقبلة على منصب الرئيس .

وعلى الجانب الأخر استقر " كاف " على تعيين مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق سفيرا لنهائى دوري أبطال إفريقيا .



وكان المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الفريقي، تقدم بمبادرة لدى الكاف بتعيين مؤمن زكريا سفيرا لنهائى أبطال إفريقيا كدعم للاعب نتيجة الموقف الصعب الذى يعيشه وهو الأمر الذى تم دراسته من قبل الكاف.