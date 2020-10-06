نافيا شائعة وفاته.. إسلام عوض: أنا بصحة جيدة وعلى الجميع تحري الدقة

نفى إسلام عوض، لاعب نادي الزمالك السابق، شائعة وفاته التي انتشرت في الساعات القليلة الماضية.

وأكد إسلام عوض، أنه بصحة جيدة، ولم يتعرض لأي أذى خلال الفترة الحالية.

وأبدى إسلام عوض، استياءه الشديد من الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية فيما يخص وفاته، مطالبا الجميع بتحري الدقة في نشر الأخبار أو تداولها على السوشيال ميديا.

وشدد إسلام عوض، على أنه تلقى العديد من الاتصالات بعد انتشار أنباء مغلوطة بشأن وفاته.

ومن جانبه، نفى أحمد عيد عبد الملك، اللاعب الدولي السابق، خبر وفاة لاعب الزمالك السابق إسلام عوض، مساء اليوم الثلاثاء، إثر حادث طريق.

وقال أحمد عيد عبد الملك، عبر حسابه على "تويتر"، إنه تواصل مع إسلام منذ قليل، وتأكد من سلامته، مطالبًا بتحري الدقة في مثل هذه الأخبار.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشروا العديد من الصور لحادث اصطدام سيارة اللاعب إسلام عوض بسيارة نقل من الخلف.