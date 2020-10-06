وكان نادي ارسنال الإنجليزي قد استغنى عن تميمته الشهيرة وهي ديناصور أخضر اللون يظهر في المباريات، بسبب خفض التكاليف المادية.
ونشر أوزيل رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر جاء فيها:" لقد اصبحت التميمة جزء لا يتجزأ من ارسنال وبعد 27 عام من وجودها في النادي اصبحت زائدة عن الحاجة ؟!."
وأضاف:" على هذا النحو اتكفل بجميع تكاليفها لنادي ارسنال طيلة فترة تواجدي في النادي."
وينتهي عقد مسعود أوزيل مع ناديه ارسنال بنهاية الموسم الحالي 2020 -2021.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسعود أوزيل يقترح التبرع براتب تميمة نادي أرسنال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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