مسعود أوزيل يقترح التبرع براتب تميمة نادي أرسنال

اقترح الألماني مسعود أوزيل، صانع ألعاب فريق ارسنال الإنجليزي، التبرع براتب الشخص الذي يقوم بدور تميمة النادي الشهيرة.

وكان نادي ارسنال الإنجليزي قد استغنى عن تميمته الشهيرة وهي ديناصور أخضر اللون يظهر في المباريات، بسبب خفض التكاليف المادية.

ونشر أوزيل رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر جاء فيها:" لقد اصبحت التميمة جزء لا يتجزأ من ارسنال وبعد 27 عام من وجودها في النادي اصبحت زائدة عن الحاجة ؟!."

وأضاف:" على هذا النحو اتكفل بجميع تكاليفها لنادي ارسنال طيلة فترة تواجدي في النادي."

وينتهي عقد مسعود أوزيل مع ناديه ارسنال بنهاية الموسم الحالي 2020 -2021.