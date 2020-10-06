فيديو.. طارق حامد ينشر إعلانا ترويجيا لقميص المنتخب الجديد

نشر طارق حامد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مقطع فيديو للإعلان عن قميص منتخب مصر بالتصميم الجديد.
وظهر في الإعلان مؤمن زكريا، محمد الشناوى، عمرو السولية، وطارق حامد، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه.
وابتعد مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي عن ممارسة كرة القدم مؤخرا، بسبب معاناته من ضمور في العضلات.
وأطلق المهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي لـ الكاف، مبادرة إنسانية بجعل مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سفيرًا لبطولة دوري أبطال أفريقيا، من أجل مساندته في مشوار علاجه الحالي من المرض اللعين الذي ألم به.
يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" يدرس تفعيل مبادرة أبوريدة عضو المكتب التنفيذي التي قدّمها لدعم نجم الأهلي، ليكون مؤمن زكريا سفيرًا للبطولة وحضور مباريات نصف النهائي على أن ينزل بالكرة في المباراة النهائية والتي سيقام بها اللقاء، بوصفه سفيرًا للبطولة ودعمًا له في رحلة علاجه.
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