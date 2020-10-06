بعد رحيله عن الأهلي.. فايلر يقترب من تدريب متذيل الدوري السويسري

وجاء رحيل رينيه فايلر عن النادي النادي الأهلي لأسباب عائلية.
وخاض زيورخ 3 مباريات في الدوري السويسري حتى الآن، خسر في مباراتين وتعادل في لقاء، لـ يتذيل جدول ترتيب الدوري السويسري بنقطة وحيدة.
يذكر أن فايلر تولي تدريب الأهلي في أغسطس 2019، ونجح في قيادة الفريق للتتويج ببطولتي كأس السوبر المصري 2018 - 2019 والدوري المصري 2019 - 2020، بالإضافة إلى قيادة الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وخسر فايلر بطولة وحيدة مع الأهلي، وهي النسخة الماضية من بطولة السوبر المصري أمام الزمالك، حيث هزُم المارد الأحمر بركلات الجزاء، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.
يذكر أن بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، فاز في أول مباراة له مع المارد الأحمر على المقاولون العرب بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 31، من مسابقة الدوري.
ولم يسبق لأي مدرب أجنبي أفريقي أن يقود فريق الأهلي منذ إنشاء النادي عام 1907، ليدخل موسيماني التاريخ بمجرد موافقته على قيادة القلعة الحمراء.
اختيار مجلس إدارة النادي الأهلي لموسيماني جاء بسبب خبرته الكبيرة في القارة السمراء ومعرفة خبايا الكرة الأفريقية، وإنجازاته العظيمة مع صن دوانز، وما هو يحافظ على حظوظ الفريق في التتويج بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.
كان موسيماني قد فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع صن داونز عام 2016 على حساب الزمالك.
كما توج موسيماني بلقب الدوري الجنوب أفريقي 5 مرات وحل وصيفا مرتين، وكأس نيدبانك مرتين وكأس تيلكوم مرتين، كما فاز بدوري الأبطال وكأس السوبر الإفريقية.
واختير موسيماني كمدرب الشهر 5 مرات في الدوري الجنوب إفريقي وكذلك اختير كأفضل مدرب في الموسم 4 مرات وفاز بجائزة أفضل مدرب في القارة عام 2016.
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