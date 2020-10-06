بعد رحيله عن الأهلي.. فايلر يقترب من تدريب متذيل الدوري السويسري

كان النادي الأهلي أعلن مؤخرا رحيل السويسري رينيه فايلر عن تدريب الفريق، وتعيين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني خلفا له لمدة موسمين.

اقترب رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي من تولي القيادة الفنية لفريق زيورخ السويسري.

وجاء رحيل رينيه فايلر عن النادي النادي الأهلي لأسباب عائلية.

وذكرت صحيفة " nau" السويسرية، أن فايلر مرشح بقوة لتدريب زيورخ خلفا لـ لودوفيك مانيان الذي رحل مؤخرا بسبب سوء النتائج.

وخاض زيورخ 3 مباريات في الدوري السويسري حتى الآن، خسر في مباراتين وتعادل في لقاء، لـ يتذيل جدول ترتيب الدوري السويسري بنقطة وحيدة.

يذكر أن فايلر تولي تدريب الأهلي في أغسطس 2019، ونجح في قيادة الفريق للتتويج ببطولتي كأس السوبر المصري 2018 - 2019 والدوري المصري 2019 - 2020، بالإضافة إلى قيادة الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخسر فايلر بطولة وحيدة مع الأهلي، وهي النسخة الماضية من بطولة السوبر المصري أمام الزمالك، حيث هزُم المارد الأحمر بركلات الجزاء، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

يذكر أن بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، فاز في أول مباراة له مع المارد الأحمر على المقاولون العرب بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 31، من مسابقة الدوري.