وزير الرياضة: انتظروا بطولة العالم للناشئين للدراجات بالمضمار في مصر أبريل 2021

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدراجات، لبحث الاستعدادات الخاصة باستضافة بطولة العالم للناشئين للمضمار في مصر ابريل 2021، بحضور اليك لينفرنا مدير البطولة، ومحمد الكردي مساعد الوزير، والدكتور عبد الأول محمد معاون الوزير لقطاع البطولة.

وأكد الدكتور وزير الشباب والرياضة حرصه على تفعيل وتشجيع ممارسة رياضة الدراجات في الحياة بشكل عام مضيفا أن هناك خطة لتحقيق ذلك في الفترة المقبلة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على أن تكون ممارسة الرياضة بشكل عام وأن تكون الدراجات بشكل خاص أسلوب حياة للمصريين.

وأشار "صبحي" إلى ان ممارسة الرياضة أحد اهم اهداف الدولة في مجالي الرياضة والصحة ويمثل اهمية كبيرة للشباب بما يعود على كل منهم بشكل ايجابي لتحفيزهم على ممارسة الرياضة التي يدعمها دائما ويؤكد عليها بشكل مستمر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونوه رئيس الاتحاد المصري للدراجات، إلى أن اتحاد الدراجات جاهز دائما وفى أي وقت لاستضافة وتنظيم أي بطولة دولية او عالمية خاصة بعد النجاح وبشهادة الجميع من كل انحاء العالم في تميز مصر من كافة الجوانب في تنظيم كافة البطولات الدولية التي أُسندت لها في الفترة الماضية، موجهًا الشكر لوزير الشباب والرياضة على جهوده ودعمه المستمر للاتحاد المصري للدراجات.

يأتي ذلك ضمن اللقاءات التي يعقدها وزير الشباب والرياضة مع رؤساء مجالس إدارة الاتحادات الرياضية لمتابعة خطة عمل الاتحادات الرياضية، وبحث الترتيبات للبطولات الدولية المقرر إقامتها في مصر القترة المقبلة.