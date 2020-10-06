مساعد موسيماني يتخلف عن الحضور للقاهرة بسبب كورونا

تخلف الجنوب إفريقي كافين جونسون، المدرب المساعد لبيتسو موسيماني في الجهاز الفني للنادي الأهلي، عن الالتحاق بالطائرة المسافرة إلى العاصمة المصرية القاهرة، من أجل تولي مهامه بصفة رسمية.

وكان مقررًا أن يغادر جونسون جنوب إفريقيا ظهر اليوم الثلاثاء، على أن يصل في الساعات الأولى من غد الأربعاء للقاهرة.

وتأجلت رحلة جونسون للقاهرة بسبب بعض الإجراءات الإحترازية الخاصة بـ فيروس كورونا، حيث ثبت إصابة أكثر من مسافر بالوباء، فيما جاءت نتيجة تحليل جونسون سلبية.

وسيسافر جونسون بعد قليل للقاهرة، ومن المتوقع أن يصل صباح غد الأربعاء للعاصمة المصرية القاهرة.

وكان " دوت الخليج" قد انفرد بخبر تعيين جونسون مساعدًا لموسيماني في الجهاز الفني للنادي الأهلي.