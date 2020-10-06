وكان مقررًا أن يغادر جونسون جنوب إفريقيا ظهر اليوم الثلاثاء، على أن يصل في الساعات الأولى من غد الأربعاء للقاهرة.
وتأجلت رحلة جونسون للقاهرة بسبب بعض الإجراءات الإحترازية الخاصة بـ فيروس كورونا، حيث ثبت إصابة أكثر من مسافر بالوباء، فيما جاءت نتيجة تحليل جونسون سلبية.
وسيسافر جونسون بعد قليل للقاهرة، ومن المتوقع أن يصل صباح غد الأربعاء للعاصمة المصرية القاهرة.
وكان " دوت الخليج" قد انفرد بخبر تعيين جونسون مساعدًا لموسيماني في الجهاز الفني للنادي الأهلي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مساعد موسيماني يتخلف عن الحضور للقاهرة بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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