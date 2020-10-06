كشف مصدر مطلع بمجلس إدارة نادي الزمالك، عن رغبة نادي الهلال السوداني في التعاقد مع الإيفواري رزاق سيسيه مهاجم الفريق الأبيض المعار لنادي الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وتلقى الزمالك "فاكس" رسميا من مسئولي نادي الهلال السوداني؛ لطلب التعاقد مع اللاعب في الفترة المقبلة.
ومن المقرر أن يدرس مسئولو النادي الأبيض، العرض المقدم من الهلال السوداني؛ لتحديد موقفه من بيع اللاعب.
بينما كشف الإيفواري رزاق سيسيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المعار إلى نادي الاتحاد السكندري، عن حقيقة وجود وكلاء له في مصر.
وقال رزاق سيسيه، في تصريحات لـ"دوت الخليج"، إنه ليس لديه أي وكلاء في مصر.
وأكد اللاعب الإيفواري، أن هناك من يدعي أنهم وكلاؤه، مشيرًا إلى أنه يطالبهم بالكشف عن العقود التي تربطه معهم.
الجدير بالذكر أن عقد إعارة رزاق ينتهي مع الاتحاد السكندري بنهاية الموسم الجاري، ليعود بعدها إلى صفوف نادي الزمالك من جديد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهلال السوداني يطلب ضم سيسيه من الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.