الهلال السوداني يطلب ضم سيسيه من الزمالك

كشف مصدر مطلع بمجلس إدارة نادي الزمالك، عن رغبة نادي الهلال السوداني في التعاقد مع الإيفواري رزاق سيسيه مهاجم الفريق الأبيض المعار لنادي الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتلقى الزمالك "فاكس" رسميا من مسئولي نادي الهلال السوداني؛ لطلب التعاقد مع اللاعب في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يدرس مسئولو النادي الأبيض، العرض المقدم من الهلال السوداني؛ لتحديد موقفه من بيع اللاعب.

بينما كشف الإيفواري رزاق سيسيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المعار إلى نادي الاتحاد السكندري، عن حقيقة وجود وكلاء له في مصر.

وقال رزاق سيسيه، في تصريحات لـ"دوت الخليج"، إنه ليس لديه أي وكلاء في مصر.

وأكد اللاعب الإيفواري، أن هناك من يدعي أنهم وكلاؤه، مشيرًا إلى أنه يطالبهم بالكشف عن العقود التي تربطه معهم.

الجدير بالذكر أن عقد إعارة رزاق ينتهي مع الاتحاد السكندري بنهاية الموسم الجاري، ليعود بعدها إلى صفوف نادي الزمالك من جديد.