قرر الجهاز الفنى لفريق بترول أسيوط بقيادة محمد عبدالسميع ،الدخول في معسكر بمحافظة بنى سويف إستعدادا لمواجهة تيلفونات بنى سويف بالجولة الحادية والعشرين بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد، والمقررإقامتها غدا الأربعاء بإستاد بنى سويف الرياضي. وقد حقق فريق بترول أسيوط الفوز بالجولة الماضية علي فريق الفيوم بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي أقيم باستاد بترول أسيوط. سجل أهداف البترول محمد عبدالفتاح "العندليب" ،وأضاف مصطفي شلبي الهدف الثانى قبل أن يعزز علي الفرارجى الهدف الثالث لفريقه. يدخل بترول أسيوط اللقاء محتلا المركز الخامس برصيد 31 نقطة ،بينما يحتل فريق تليفونات بنى سويف المركز الثامن برصيد 26 نقطة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بترول أسيوط يعسكر ببنى سويف استعدادا للتيلفونات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.