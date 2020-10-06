أكد محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، وجود مفاوضات من جانب الأهلي لشراء محمد إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.
وقال محمد عبد السلام، في تصريحات إذاعية عبر أثير "أون سبورت إف إم"، "حدث تواصل مع الأهلي من أجل الحصول على محمد إبراهيم، والأمور سارت بشكل شبه رسمي".
وأوضح "مصر المقاصة هو من سيحدد موقف اللاعب من الرحيل لأي فريق وفقًا لرغبته الشخصية والمستحقات التي سيحصل عليها النادي".
وتابع "حتى الآن لم نتلق أي عرض رسمي من نادي بيراميدز واللاعب لم يتحدث بشأن أي رغبة في الانضمام لفريق معين".
واختتم "الاستغناء عن اللاعب يتحدد وفقًا لرغبته والعرض المالي المقدم لنا ويتم التوفيق بين الأمرين، وإذا لم يكن العرض مقبولا فلن يتم بيعه من الأساس".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عرض رسمي.. المقاصة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي وبيراميدز للتعاقد مع محمد إبراهيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.