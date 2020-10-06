عرض رسمي.. المقاصة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي وبيراميدز للتعاقد مع محمد إبراهيم

أكد محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، وجود مفاوضات من جانب الأهلي لشراء محمد إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وقال محمد عبد السلام، في تصريحات إذاعية عبر أثير "أون سبورت إف إم"، "حدث تواصل مع الأهلي من أجل الحصول على محمد إبراهيم، والأمور سارت بشكل شبه رسمي".

وأوضح "مصر المقاصة هو من سيحدد موقف اللاعب من الرحيل لأي فريق وفقًا لرغبته الشخصية والمستحقات التي سيحصل عليها النادي".

وتابع "حتى الآن لم نتلق أي عرض رسمي من نادي بيراميدز واللاعب لم يتحدث بشأن أي رغبة في الانضمام لفريق معين".

واختتم "الاستغناء عن اللاعب يتحدد وفقًا لرغبته والعرض المالي المقدم لنا ويتم التوفيق بين الأمرين، وإذا لم يكن العرض مقبولا فلن يتم بيعه من الأساس".