اللجنة العمانية للشطرنج تعتمد الأندية المشاركة في بطولة الأندية للعموم والفئات العمرية

اعتمدت اللجنة العُمانية للشطرنج الأندية المشاركة في بطولتي الأندية للعموم في نسختها الثالثة والأندية للفئات العمرية في نسختها الثانية والتي تنظمها اللجنة الكترونياً هذا العام بسبب جائحة كوفيد 19 وكذلك أقرت مواعيد البطولة في مرحلتيها التصفيات والنهائيات حيث من المقرر إقامة التصفيات في 8 إلى 9 أكتوبر الجاري بينما النهائيات سيتم تنفيذها خلال الفترة 12 الى 15 أكتوبر الحالي ، وقد قامت اللجنة العمانية بتوزيع الفرق بالبطولتين إلى مجموعات ففي بطولة العموم تم توزيع الفرق إلى ٥ مجموعات ضمت المجموعة الأولى أندية صلالة “أ” ونزوى والسويق والبشائر “أبيض” وقريات وضمت المجموعة الثانية صلالة “ب” وصحار وبهلاء وصحم والسلام وضمت المجموعة الثالثة البشائر “أزرق” والنصر والرستاق وأهلي سداب وخصب “ب” ومدحاء وتضم المجموعة الرابعة أندية مرباط وصلالة “ج” وعبري “ب” والسيب “ب” وخصب “أ” ومصيرة وضمت المجموعة الخامسة عبري “أ” والسيب “أ” ونادي عمان والعروبة وبوشر ومسقط.أما بطولة الفئات العمرية فضمت ٢٦ فريقًا يمثلون ١٥ ناديًا تم توزيعها إلى ثلاث مجموعات ضمت المجموعة الأولى عبري والبشائر “أزرق” وصلالة “ب” والشباب وصحم وضمت المجموعة الثانية البشائر “أبيض” والرستاق والسويق والسلام ومدحاء ونزوى فيما ضمت المجموعة الثالثة صلالة “أ” وصحار ونادي عمان والخابورة وأهلي سداب .

وتعد البطولة من البطولات الرسمية التي دأبت اللجنة على تنفيذها سنويًّا وتسعى اللجنة من خلالها إلى تأهيل وتطوير مستويات اللاعبين والعمل على استمرارية التدريب والمشاركة من قبل اللاعبين وكذلك مشاركة الأندية في تفعيل رياضة الشطرنج لديها واحتضان أكبر عدد من الممارسين من مختلف الفئات والأعمار.

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