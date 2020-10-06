لجنة الحكام باتحاد الكرة تواصل تجهيز الحكام لاستكمال مباريات الموسم الكروي

مسقط ـ العمانية:تستكمل لجنة الحكام بالاتحاد العماني لكرة القدم تجهيز الحكام للمباريات المتبقية للموسم الكروي 2019 / 2020 في كأس جلالة السلطان ودوري الأضواء ودوري الدرجة الأولى من خلال اختيار 60 حكمًا بالإضافة إلى 25 مقيّمًا للحكام سيخضعون للفحوصات الطبية والاختبارات البدنية بمجمع نزوى الرياضي. وأكد سيف بن طالب الغافري رئيس لجنة الحكام بالاتحاد العماني لكرة القدم أن جميع المباريات المتبقية في تصفيات الكأس ودوري الاضواء والدرجة الأولى جميعها صعبة، حيث سيتم اختيار الحكام أصحاب الكفاءة والذين برزوا بشكل جيد في إدارة المباريات السابقة في مختلف المسابقات للخروج بأقل الأخطاء التي لا تؤثر على سير المباريات في كل المسابقات. وقال الغافري ” سيشارك في إجراء هذه الفحوصات عدد من المسؤولين من بينهم الحكم الدولي السابق عبدالله الهلالي المشرف على اختبارات اللياقة البدنية والحكم السابق سالم البطاشي في الجوانب الإدارية بالإضافة إلى المشاركة في المحاضرات النظرية والعملية التي سيحاضر فيها المحاضر الدولي عمر بشتاوي وخالد الهنائي، وسيتم من خلالها التطرق إلى بعض الجوانب الخاصة بالتعديلات الأخيرة في التحكيم. وحول الاستعداد للموسم القادم 2020 / 2021 أوضح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد العماني لكرة القدم في تصريح لوكالة الأنباء العمانية قائلًا: “تسعى اللجنة إلى إيجاد 200 حكم للسلطنة في جميع المسابقات مع بداية الموسم الجديد من خلال إجراء الفحوصات الطبية والبدنية لجميع الحكام المنتسبين للاتحاد من بينهم 180 حكمًا حاليا وهناك 70 حكمًا مستجدا لم يتم اعتمادهم حتى الآن، وسيتم إجراء الاختبارات اللازمة لهم لاختيار 20 إلى 30 حكمًا للمشاركة في إدارة المسابقات المختلفة.

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