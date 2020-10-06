وفد اتحاد القدم يطمئن على كافة الجوانب التنظيمية والإجراءات الإحترازية قبل صافرة البداية

للوقوف على جاهزية ستاد السعادة لاحتضان المنافسات الكروية

صلالة ـ عوض دهيش :

في إطار الاستعدادات لاستكمال ما تبقي من منافسات الموسم الكروي 2019/2020م من خلال مباراتي إياب المربع الذهبي لكأس جلالة السلطان المعظم ، والجولات الثلاث بدوري الأضواء ، ومنافسات المرحلة الحاسمة بدوري الدرجة الأولى ، ومن أجل الاطمئنان والوقوف على الجوانب الاحترازية ، قام سالم بن عبد الله الصالحي المراقب الإداري بالاتحاد العماني لكرة القدم مساء أمس الاول بزيارة ستاد السعادة الرياضي برفقة مبارك بن محمد المقدم مراقب إداري المباريات وبحضور يوسف بن احمد المسهلي رئيس مجمع السعادة الرياضي ، وذلك للاطلاع علي جاهزية الاستاد من حيث الاجراءات الاحترازية الصحية من جائحة فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) للفرق الرياضية والأجهزة الفنية وفق النظام الجديد الصحي للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والإعلاميين ، كما تم الوقوف علي أرضية الملعب والجوانب التنظيمية الخاصة به ومقاعد وغرف اللاعبين والحكام والمراقبين والاعلاميين وغيرها من الأمور الفنية والصحية التي تتطلب تواجدها قبل وأثناء وبعد كل مباراة ، هذا إلى جانب إبداء التعليمات التي يتطلب مراعاتها وفق الاجراءات الاحترازية والبرتوكول الصحي من قبل اللجنة العليا والاتحاد العماني لكرة القدم .

20 ألف متفرج

جدير بالذكر ان ستاد السعادة الرياضي تبلغ سعته أكثر من ( 20 ألف متفرج ) بدرجات عالية الجودة ويضم العديد من المرافق الخدمية الرياضية التي شيدت على أحدث المستويات الرياضية ، ويعد استاد السعادة الرياضي بحلته الجديدة بكل الجاهزية لإقامة المباريات المحلية والخارجية ، كما قام الصالحي بزيارة مجمع صلالة الرياضي لذات الشأن .

الإنطلاقة

هذا ومن المقرر ان تنطلق منافسات المباريات المتبقية من هذا الموسم 2019/2020 اعتبارا من 21 من اكتوبر الجاري بمباريات الدوري الدرجة الأولى من خلال الأسبوع الثامن للمجموعتين الأولى التي تضم أندية صلالة وصور والاتحاد والشباب وعبري والخابورة ، والمجموعة الثانية تضم المضيبي والمصنعة وسمائل وبدية وبوشر ونزوي والتي تتنافس علي البطاقات الثلاث المؤهلة لدوري الأضواء .

23 عودة الأضواء

فيما تنطلق مباريات الجولات الثلاث المتبقية من دوري الأضواء ابتداء من 23 من اكتوبر الحالي 2020م ضمن الأسبوع الرابع والعشرين والتي يلتقي في هذه الجولة اندية الرستاق والنصر بمجمع الرستاق وبهلاء ومرباط مجمع نزوي ونادي عمان والسيب استاذ الشرطة الرياضي والنهضة وفنجاء مجمع البريمي وظفار ومسقط مجمع السعادة والسويق والعروبة استاد السيب وصحار وصحم مجمع صحار .