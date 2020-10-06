الاتحاد الدولي للتنس يغير مسمى بطولة كأس العالم «فيد» للنساء إلى «بيلي جين» بهدف دعم المرأة

العادي: التغيير الجديد سيخدم تطوير التنس النسائية ومنتخبنا حريص على التواجد

أجرى الاتحاد الدولي للتنس تغييرا في مسمى بطولة كأس العالم فيد للسيدات إلى مسمى جديد يحمل اسم كأس العالم بيلي جين كينج للسيدات في خطوة جديدة قام بها الاتحاد الدولي من أجل تعزيز قيمة هذه البطولة، حيث تلقى الاتحاد العماني للتنس وبقية الاتحادات الاعضاء قرار تغيير مسمى البطولة وسيحمل هذا المسمى الجديد الكثير من التغيير من ناحية شكل البطولة والدعم المادي لها وتحسين مستواها الفني ودعم للدول الراغبة بالمشاركة في هذه البطولة، حيث يأتي هذا التغيير في اطار إعطاء قيمة اضافية للبطولة وخاصة لفئة السيدات ورفع الدعم من قبل الاتحادات الأهلية لدعم المرأة لممارسة هذه اللعبة بشكل أكبر.

وبالتعريف عن المسمى الجديد للبطولة والذي يحمل اسم اللاعبة بيلي جين كينج من مواليد 22 نوفمبر 1943، هي لاعبة تنس أميركية محترفة رقم 1 سابقًا في العالم. فازت كينج بـ 39 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى: 12 في الفردي ، و 16 في الزوجي للسيدات ، و 11 في الزوجي المختلط.وهي اللاعبة المحترفة الوحيدة التى فازت في مباراة ضد لاعب محترف في عام 1973. إضافة إلى ذلك هي من مؤسسي الرابطة المحترفات للسيدات.

وتشارك السلطنة بشكل مستمر في منافسات هذه البطولة عبر الاتحاد العماني للتنس الذي سبق وان دعم مشاركة لاعبات المنتخب الوطني في تلك المشاركات، حيث شارك منتخب السيدات في اربعة بطولات كانت آخرها في مملكة البحرين 2018 ومثل منتخب السيدات في المشاركات السابقة في هذه البطولة فاطمة النبهانية وسارة البلوشية ومريم البلوشية وعائشة السليمانية.

وقال رئيس الاتحاد العماني للتنس خالد العادي بأن تغيير مسمى بطولة فيد للسيدات الى المسمى الجديد يهدف لتطوير ودعم هذه البطولة ودعم المرأة بشكل خاص وحثها على ممارسة التنس وتعرف هذه البطولة بأنها إحدى أهم المسابقات التي يحرص الاتحاد الدولي للعبة على استمراريتها ونشرها في مختلف القارات.

وأشار العادي بأن الاتحاد الدولي وخلال اجتماعه السابق حث على تطوير مسابقاته الى الافضل وايجاد الدعم اللازم للممارسة وخاصة للسيدات من خلال إقامة بطولات خاصة بهم وخلال تلك الاجتماعات طالب اعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الدولي على دعم المسابقات الدولية وإعطاء المرأة فرصة للمنافسة في عدد اكبر من المسابقات واعتقد بأن الشكل الجديد للبطولة سوف يحفز الكثير من اللاعبات للمشاركة في هذه البطولة مع توفر الدعم المالي، وكذلك هي فرصة بأن تطور اللاعبات من مستوياتهم الفنية الى الافضل وستكون للاعبة العمانية فرصة كذلك للمشاركة في هذه البطولة بعد ان حرص منتخب السيدات خلال السنوات الماضية على التواجد في هذه البطولة بهدف كسب الخبرة ومع كسب الخبر سوف تتحقق النتائج المطلوبة.