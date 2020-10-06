اليوم اجتماع مجلس إدارة اتحاد اليد لمناقشة تحضيرات الجمعية العمومية وخطة اللجان العاملة

يعقد اليوم الاربعاء مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد اجتماعا برئاسة الدكتور سعيد بن أحمد الشحري رئيس الاتحاد العماني لكرة اليد بحضور اعضاء المجلس، حيث سيتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات منها التحضيرات الخاصة بعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد التي ستعقد يوم 5 نوفمبر القادم بهدف مناقشة تأجيل الانتخابات في الدورة الانتخابية الجديدة 2020ـ 2024 كذلك مناقشة الخطة المالية والموازنة العامة للاتحاد لعام 2021 ومناقشة الاستعدادات الخاصة باستكمال منافسات الدوري العام ودرع الوزارة بعد اجتماع لجنة المسابقات مع الأندية وكذلك استعراض برنامج اعداد المنتخبات الوطنية للمشاركات القادمة منها منتخبنا الوطني للشباب للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للشباب المقرر إقامتها بإيران عام 2021 ومشاركة منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية في نهائيات كأس العالم لكرة اليد الشاطئية ودورة الالعاب الخليجية بالاضافة إلى مناقشة خطة لجنة الحكام استعدادا للانطلاق الموسم الرياضي الجديد .

وسوف يسبق اجتماع مجلس ادارة الاتحاد اجتماع لجنة المنتخبات الوطنية برئاسة الدكتور سعيد الشحري رئيس اللجنة لمناقشة خطة اللجنة وكذلك تعرض اليوم ايضا لجنة المسابقات خطة اللجنة والاقتراحات المرفوعة لها من قبل الاندية لتقديمها لمجلس ادارة الاتحاد في اجتماع اليوم.

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