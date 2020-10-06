منتخبنا الوطني للناشئين يدخل معسكرا داخليا السبت القادم بمشاركة (26) لاعبا

استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا بالبحرين

أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للناشئين بقيادة الوطني هلال العوفي ومساعده سلطان الطوقي قائمة المنتخب الصغير للمعسكر الداخلي الذي سيقام في مسقط خلال الفترة من 10 وحتى 24 أكتوبر الحالي ، وذلك في طريق استعداداته المكثفة للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للناشئين التي ستقام في مملكة البحرين في الفترة من 25 نوفمبر وتستمر حتى 13 من ديسمبر القادم ، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الثانية بجوار منتخبات اليمن والإمارات وطاجيكستان .

26 لاعبا

ضمت القائمة كلا من : سالم بن سليمان العبدلي وجواد بن خليفه العزي وحمزه بن سالم العيسري وعبدالرحمن بن بدر الجابري ونبراس بن سالم البوسعيدي ( السيب ) ، لقمان بن صالح الجديدي ومرشد بن خميس الحمحمي وعبدالعزيز بن فاضل الرزيقي وعمار بن ياسر السعدي ومشاري بن علي الحسني ومهند بن مبارك السعدي (السويق) ، فهد بن خميس المخيني ومأمون بن سعيد العريمي والمنذر بن ناصر الحسني (العروبة) ، تركي بن عبدالله بيت ربيع وخالد بن يزيد بيت صبيح ومحمد بن عبدالحكيم بيت سبيع وعبدالمجيد بن عبدالحافظ البلوشي وعلي بن حسن البلوشي ( الاتحاد ) ، أيهم بن خلفان الرقادي وعبدالعليم بن عبدالله الرواحي ( فنجاء ) ، ميثم بن ماجد المخيني ( جعلان ) ، منصور بن عزيز العامري ( الخابورة ) ، محمد بن عبدالله المقبالي ( صحار ) المعتصم بن غانم بن عمر السمين ( ظفار ) ، خالد بن عبدالعزيز الهاشمي ( النهضة ) .