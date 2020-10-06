اليوم مجلس إدارة اتحاد السلة يناقش مستجدات الأنشطة

يعقد اليوم مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة السلة بمقر الاتحاد اجتماعًا لمناقشة مستجدات أنشطة الاتحاد وآخر استعدادات لجنة المسابقات لاستكمال الدوري وانطلاق الموسم القادم ومخرجات اجتماع الأندية الذي يسبق اجتماع مجلس الإدارة. كما سيتم خلال الاجتماع الذي يترأسه الدكتور فريد بن خميس الزدجالي رئيس الاتحاد أعضاء مجلس الإدارة مناقشة الموقف المالي للاتحاد والمديونية العامة واعتماد الموازنة العامة للاتحاد للسنة المالية القادمة وتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية ومناقشة توصيات اللجان العاملة.

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