بحضور ممثلي نادي عمان والسيب ومسقط عقدت لجنة المسابقات بالاتحاد العماني لكرة اليد يوم أمس اجتماعا مشتركا مع الأندية المتأهلة الى الدور النصف النهائي والنهائي لمسابقتي الدوري العام ودرع الوزارة وقد ترأس الاجتماع عثمان بن الماس القاسمي أمين صندوق الاتحاد العماني لكرة اليد رئيس لجنة المسابقات بحضور موسى بن خميس البلوشي أمين سر الاتحاد العماني لكرة اليد وممثلي أندية مسقط ونادي عمان والسيب وغاب عن الاجتماع ممثلا ناديي مجيس وأهلي سداب وحسام الدين عدلي أخصائي العلاج الطبيعي بدائرة الطب الرياضي بوزارة الثقافة والرياضة والشباب وزهير سمحة خبير التحكيم بالاتحاد العماني لكرة اليد في بداية الاجتماع رحب رئيس اللجنة بالحضور وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلوها خلال منافسات الدوري ودرع الوزارة بعد ذلك قام حسام الدين عدلي بشرح البروتوكول الطبي الذي سيتم تطبيقه في حالة استئناف منافسات الدوري والدرع والمعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد والاتحاد الآسيوي لكرة اليد بعدها قدمت الأندية الثلاثة الحاضرة الاجتماع بعض المقترحات للجنة المسابقات وهي في حالة موافقة وزارة الثقافة والرياضية والشباب والاتحادين الدولي والاسيوي على تحمل مصاريف البروتوكول الطبي فإن الأندية سوف تستكمل المنافسات وفي حالة عدم تحمل هذه الجهات مصاريف البروتوكول الطبي فان الاندية قدمت مقترحا آخر بعدم استكمال المباريات المتبقية من المسابقتين والاكتفاء بما وصلت اليه على ان يتم توزيع الجوائز المالية لمسابقة درع الوزارة بين الأندية حيث يتم تقسيم الجائزة المالية للمتأهلين الى المباراة النهائية بالتساوي بين الاثنين بينما يتم توزيع جائزة المركز الثالث بالتساوي بين الثالث والرابع وبالنسبة لجائزة درع الدوري العام فقد اتفقت الاندية بان يتم توزيع الجوائز المالية للمراكز الثلاثة على الفرق الاربعة بالتساوي .وسوف تخضع مقترحات الأندية الى موافقة وزارة الثقافة والرياضة والشباب ومجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد وفي حالة الموافقة سيتم تطبيق مقترح الأندية .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لجنة المسابقات باتحاد اليد تعقد اجتماعا مشتركا والأندية تقدم بعض المقترحات قبل استكمال المنافسات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.