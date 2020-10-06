بطولة كأس جلالة السلطان للهوكي تنطلق مطلع ديسمبر القادم

مسقط ـ العمانية :

تنطلق بطولة كأس جلالة السلطان للهوكي للموسم الجديد مطلع ديسمبر القادم وتستمر حتى منتصف يناير 2021 بعد أن تلقت الاتحادات الرياضية الموافقة من الجهات المختصة لعودة النشاط الرياضي في السلطنة. ووضح طالب بن خميس الوهيبي رئيس الاتحاد العماني للهوكي أنه سيتم تحديد موعد المباراة النهائية بالتنسيق مع المختصين بوزارة الثقافة والرياضة والشباب إذ سيتم أخذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية المتعلقة بسلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وفق النظام الصحي المحدد لهذا الشأن. وقال الوهيبي في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن مسابقات الاتحاد للموسم الرياضي 2021 / 2022 ستنطلق بعد ختام بطولة كأس جلالة السلطان، حيث سيتم تحديد موعد المسابقات بعد التنسيق مع الأندية المنتسبة للاتحاد العماني للهوكي قبل ذلك بهدف الوصول إلى مسابقات مميزة تخدم اللعبة وتسهم في تطويرها.وأضاف قائلًا: “إن الاتحاد يسعى دائما إلى تواجد أكبر عدد من الأندية في مسابقاته المختلفة والبالغة 27 ناديا فيما تبلغ عدد الأندية التي تشارك في الأنشطة والمسابقات بين 12 و13 ناديًا لذلك يجب على الأندية المشاركة في مسابقات اتحاد الهوكي للإسهام في نشر اللعبة وهذا ما يسعى له مجلس الإدارة خلال الفترة القادمة من خلال التواصل والجلوس مع إدارات الأندية أعضاء الجمعية العمومية من أجل المشاركة في برامج الاتحاد ومسابقاته”.وبيّن الوهيبي أن مجلس الإدارة الحالي قد أعدّ خطة استراتيجية واضحة لتطوير اللعبة حتى عام 2025 من ضمنها مشاركة منتخباتنا الوطنية في البطولات القادمة منها الألعاب الآسيوية في جوانزو بالصين والطريق للتأهل لأولمبياد 2024 في باريس في حال الحصول على الدعم اللازم من قبل جهات الاختصاص التي تساعد على تنفيذ تلك الاستراتيجية والبرامج الخاصة بالمنتخبات على حد قوله.وأكد في تصريحه على أن إعداد المنتخبات الوطنية سوف يبدأ مباشرة بعد ختام كأس جلالة السلطان استعدادا لمشاركة منتخب الشباب في أوزبكستان خلال شهر أبريل القادم إضافة إلى مشاركة منتخب العموم في بطولة كأس آسيا وبطولتين أخريين سيشارك فيها المنتخب لم يتم حتى الان تحديد وقت ومكان إقامتهما.

واختتم طالب بن خميس الوهيبي رئيس الاتحاد العماني للهوكي تصريحه بالتأكيد على أنه لن يترشح لرئاسة أي اتحاد أو ناد بعد تاريخ انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد العام القادم بعد أن تأجلت الانتخابات هذا العام والتي كانت مقررة في نوفمبر القادم مشيرا إلى بقائه دائمًا داعمًا للعبة الهوكي ولكافة الرياضيين والرياضة بصفة عامة في السلطنة.