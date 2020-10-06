قائد الخيالة السلطانية: جلالة السلطان يولي اهتمامه السامي برياضات الخيل المختلفة من خلال الدعم المتواصل

■ السلطنة وصلت لمراحل متقدمة على مستوى المنافسة وتصنيف الخيول المشاركة في السباقات المحلية

■■ مسقط ـ العمانية: يولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ اهتمامه السامي برياضات الخيل المختلفة من خلال الدعم المتواصل لسباقات الخيل التي ينظمها نادي سباق الخيل السلطاني والمشاركات الخارجية للخيالة السلطانية في مختلف المسابقات.وأكد العميد أول عبد الرزاق بن عبد القادر الشهورزي قائد الخيالة السلطانية أن سباقات الخيل تتلقى دعمًا خاصًّا من لدن جلالة السلطان المعظم ـ أيده الله ـ للحفاظ على هذه الرياضة التاريخية العربية العريقة التي تُشكل مصدر دخل لشريحة كبيرة من أبناء السلطنة وتستقطب فئة الشباب لممارستها وتعزيز ثقافة سباقات الخيل لديهم على المستويين المحلي والدولي من خلال متابعة وحضور مختلف السباقات.وحول المستوى الذي وصلت إليه سباقات الخيل بالسلطنة على الخريطة العالمية أكد الشهورزي في حديث لوكالة الأنباء العمانية أن السلطنة وصلت لمراحل متقدمة على مستوى المنافسة وتصنيف الخيول التي تشارك في السباقات المحلية وتوقيت الأشواط، كما أن مشاركة هذه الخيول في سباقات خارجية تحرز فيها غالبًا مراكز متقدمة وتُعدُّ رقمًا صعبًا في الداخل والخارج. ■■

وأضاف قائلًا: «إن المكانة التي وصلت إليها السلطنة في سباقات الخيل داخليًّا وخارجيًّا تعود للدعم المتواصل من القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وترجمها أصحاب الخيل من خلال تعزيز ثقافتهم لاقتناء أفضل سلالات الخيول العربية الأصيلة والخيول المهجنة الأصيلة «ثيربرد» ومطابقة الدماء لإنتاج محلي ينافس على كافة المستويات وتخصص له جوائز استثنائية للتشجيع عليه باعتباره يحمل اسم السلطنة». وفيما يتعلق بمضامير السلطنة ومطابقتها للمواصفات العالمية أكد قائد الخيالة السلطانية أن المضمار تم تأهيله عن طريق شركات متخصصة في هذا المجال وأن تنظيم سباقات الخيل بالسلطنة يحظى بإشادة مستمرة، إذ ينظم السباقات طاقم عماني بنسبة تقترب من 100% مما يُعطي ميزة إضافية لجودة إدارة السباقات بالسلطنة.

وتطرق الشهورزي إلى النتائج والمراكز المتقدمة التي تحققها السلطنة ممثلة في الخيالة السلطانية على مستوى العالم في سباقات الخيل بمختلف دول العالم وتشارك فيها أعلى الخيول تصنيفًا إلى جانب مسابقات جمال الخيل العربية ومسابقات القدرة والتحمل التي تأهلت السلطنة خلالها بأربعة فرسان للمشاركة في بطولة كأس العالم للقدرة والتحمل في إيطاليا العام المقبل وهم الفارس محمود الفوري على صهوة الفرس (دليلة) والفارس عادل بن سعيد البلوشي على صهوة الفرس (توسكان) والفارس أحمد الحمداني على صهوة الحصان (فينورد) والفارس حسين الفارسي على صهوة الحصان (رافال دي كارير).

وأشار العميد أول عبدالرزاق بن عبدالقادر الشهورزي قائد الخيالة السلطانية إلى خيول الخيالة السلطانية المخصصة لسباقات السرعة التي يتم تجهيزها حاليًّا للمشاركة في السباقات المحلية في إطار إعداد جزء منها للمشاركة في أشواط السباقات الكلاسيكية كسباق كحيلة كلاسيك بدبي وسباق سيف الأمير بقطر وسباق قوس النصر بفرنسا وعدد من السباقات التي يتم تنظيمها بالمضامير البريطانية موضحًا في الوقت نفسه أن المشاركات تعتمد على جاهزية الخيول وعدم تعرضها إلى أي إصابة تؤثر على أدائها في السباق.

وحول مسابقات جمال الخيل العربية التي تنظمها الخيالة السلطانية بيّن الشهورزي أن الخيالة السلطانية تنظم سنويًّا بطولة واحدة لجمال الخيل العربية تشارك فيها مختلف وحدات الخيالة الحكومية والاسطبلات الخاصة ولها جوائز قيمة وأن زيادة أعداد هذه المسابقات تعتمد بشكل كلي على أعداد خيول الجمال المسجلة لدى الخيالة والسلطانية عند اقتنائها من قبل ملاك الخيل وتحضيرها للمسابقات الخاصة بها.وفي حديثه عن مستوى الفرسان العمانيين بسباقات الخيل يقول الشهورزي «فرسان السلطنة وصلوا إلى مستوى الاحتراف الملحوظ من خلال مشاركاتهم المتواصلة داخل وخارج السلطنة، إذ يتم طلبهم خلال ساعات قليلة من سباق في دولة إلى دولة أخرى، كما أن النتائج التي يحققونها في تلك المشاركات تُعتبر مثالية وكبيرة في ظل الضغط المتواصل من المشاركات خلال الأسبوع الواحد في موسم انطلاق سباقات الخيل بدول الخليج العربية».

وحول رؤيته الخاصة وتوقعه لمستوى المنافسة في الموسم المقبل من سباقات الخيل المزمع انطلاقه أواخر أكتوبر الجاري وضح قائلًا: «سوف يتسم الموسم القادم بمنافسة قوية في معظم أشواط سباقاته نظرًا لعدد الخيول التي تم اقتناؤها في الفترة الماضية من الخارج وتصنيفها المتقدم إضافة إلى خيول الإنتاج المحلي التي وصلت إلى عمر الثلاثة أعوام وهو العمر المسموح به للمشاركة في سباقات الخيل وتحمل أفضل دماء خيول السباق».

واختتم العميد أول عبدالرزاق بن عبدالقادر الشهورزي قائد الخيالة السلطانية حديثه لوكالة الأنباء العمانية بالقول: «إن نادي سباق الخيل السلطاني والخيالة السلطانية التابعة لشؤون البلاط السلطاني يطلعون بشكل متواصل على آراء ومقترحات ملاك الخيل والمدربين والفرسان من خلال الاجتماعات التي تسبق انطلاقة الموسم للوقوف على متطلبات إنجاح السباقات وتسهيل مشاركتهم وتطوير كل ما من شأنه الإسهام في رقي سباقات الخيل وتعزيز ثقافة السباقات لدى جميع المشاركين».يذكر أن نادي سباق الخيل السلطاني قد فتح باب تسجيل الخيول للمشاركة في سباقات الخيل لموسم 2020 /2021م المقترح انطلاقه في ١٧ أكتوبر الجاري والذي سيقام هذا الموسم دون جمهور مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تكفل السلامة للجميع ومراعاة كافة الضوابط الصادرة بهذا الشأن من الجهات المختصة بالسلطنة.