سوهاج يعسكر بقنا لمواجهة فريق الشبان

غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي سوهاج ظهر اليوم إلى قنا عقب تأديتهم المران الأخير، للدخول في معسكر قبل مواجهة فريق شبان قنا ضمن الجولة الحادية والعشرين بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.

وأكد أحمد خلف المدير الفنى للفريق أنه قرر الدخول في معسكر بقنا والمبيت بها حتى موعد اللقاء الذي مقرر له غدا الأربعاء ،بملعب شبان قنا .

وأشار أحمد خلف ، المدير الفني لفريق سوهاج ،إلي أن الفريق أدي مباراة مهمة بالجولة الماضية أمام فريق طهطا ،والتى إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ، وأن لاعبي سوهاج أدوا اللقاء بشكل جيد وقدموا كل ما في وسعهم أمام فريق طهطا وكنا نأمل في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط .

يدخل سوهاج اللقاء برصيد 27 نقطة محتلا المركز السادس ، بينما فريق شبان قنا يحتل المركز الرابع برصيد 32 نقطة.