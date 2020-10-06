غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي سوهاج ظهر اليوم إلى قنا عقب تأديتهم المران الأخير، للدخول في معسكر قبل مواجهة فريق شبان قنا ضمن الجولة الحادية والعشرين بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.
وأكد أحمد خلف المدير الفنى للفريق أنه قرر الدخول في معسكر بقنا والمبيت بها حتى موعد اللقاء الذي مقرر له غدا الأربعاء ،بملعب شبان قنا .
وأشار أحمد خلف ، المدير الفني لفريق سوهاج ،إلي أن الفريق أدي مباراة مهمة بالجولة الماضية أمام فريق طهطا ،والتى إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ، وأن لاعبي سوهاج أدوا اللقاء بشكل جيد وقدموا كل ما في وسعهم أمام فريق طهطا وكنا نأمل في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط .
يدخل سوهاج اللقاء برصيد 27 نقطة محتلا المركز السادس ، بينما فريق شبان قنا يحتل المركز الرابع برصيد 32 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سوهاج يعسكر بقنا لمواجهة فريق الشبان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.