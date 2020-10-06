أبرز 5 فرق مستفيدة من سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا

انتهت أمس الاثنين، فترة الانتقالات الصيفية الحالية لموسم 2020-2021، بعدما تم مدها لشهر أكتوبر بسبب انتهاء الموسم المنقضي في مختلف الدوريات الأوروبية في شهر يوليو.

فترة انتقالات اعتقد البعض أن فيروس كورونا سيجعلها الأسوأ، ولكن مع ذلك فأن هناك عديد من الفرق استغلت الميركاتو الصيفي على الوجه الأمثل وضخت فيه العديد من الأموال.

وفي هذا التقرير، نستعرض أكثر 5 فرق استفادت من الميركاتو الصيفي في أوروبا

تشيلسي

تشيلسي بلا شك أكثر المستفيدين من الميركاتو الصيفي في أوروبا، فضخ الفريق أكثر من 230 مليون يورو لتدعيم صفوفه ومساعدة مدربه فرانك لامبارد على قيادة الفريق لتحقيق البطولات هذا الموسم.

تشيلسي تعاقد مع الألمانيين تيمو فيرنر وكاي هافرتز والمغربي حكيم زياش وهي صفقات هجومية، إضافة إلى التعاقد مع البرازيلي تياجو سيلفا والفرنسي مالانج سار، والإنجليزي بين تشيلويل في خط الدفاع.. فيما لم ينس تشيلسي تدعيم مركز حراسة المرمى بالتعاقد مع السنغالي إدواردو ميندي

توتنهام

توتنهام لم يقل جودة عن تشيلسي في الميركاتو الصيفي، النادي لبى كل أهداف البرتغالي جوزيه مورينيو على أمل أن يكون النادي استثنائيًا كما مدربه هذا الموسم.

توتنهام استعاد خدمات الويلزي جاريث بيل معارًا من ريال مدريد، كما تعاقد بصفة نهائية مع الظهير الأيسر سيرجيو ريجيليون من نفس النادي.

توتنهام أيضًا تعاقد مع مات دوهيرتي الظهير الأيمن لـ ولفرهامبتون، هويبرج من ساوثهمبتون، وفينسيوس مهاجم بنفيكا، بالإضافة إلى التعاقد مع جو هارت في حراسة المرمى.

إيفرتون

إيفرتون هو فريق آخر استغل فترة الانتقالات الصيفية بالشكل الأمثل، فالفريق دعم خط الوسط بالتعاقد مع جيمس رودريجيز مجانًا من ريال مدريد، و ألان من نابولي وعبدالله دوكوريه من واتفورد.

إيفرتون أيضًا تعاقد مع السويدي أولسن في حراسة المرمى، وجودفري في خط الدفاع

بايرن ميونخ

بطل دوري أبطال أوروبا، رحل عنه تياجو ألكانتارا لكنه أبرم عديد من الصفقات المهمة لتدعيم الفريق الموسم الجاري

الفريق الألماني تعاقد مع ليروي ساني قادمًا من مانشستر سيتي، نوبل انضم له في مركز حراسة المرمى قادمًا من شالكة، تعاقد مرة أخرى مع دوجلاس كوستا معارًا من يوفنتوس، تشوبو موتينج بعد رحيله عن باريس سان جيرمان، كواسي من نفس الفريق وروكا من إسبانيول وبوينا سار من مارسيليا

باريس سان جيرمان

وصيف بطل دوري أبطال أوروبا، لم يصرف كثيرًا في الميركاتو لكنه دعم صفوفه بعدد من الصفقات على سبيل الإعارة.

باريس سان جيرمان اشترى عقد إيكاردي نهائيًا من إنتر، واستعار فلورينزي من روما الإيطالي، ودانيلو من بورتو البرتغالي، ومويس كين من إيفرتون، وتعاقد مع ريكو حارس مرمى إشبيلية، ورافينيا مجانًا من برشلونة.