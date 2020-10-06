مودي يدعم دفاع المقاصة في مواجهة الطلائع بالدوري

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة جهود مدافعه الأول أحمد عبدالعزيز مودى خلال مواجهة طلائع الجيش لمقرر إقامتها بملعب جهاز الرياضة السبت المقبل فى إطار لقاءات الجولة الـ 32 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.

وتأتى عودة عبدالعزيز مودى بعد غيابه عن المباراة الماضية للمقاصة أمام بيراميدز والتى خسرها الفريق الفيومى بثلاثة أهداف مقابل هدفين بسبب إيقافه عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة المقاصة وإنبي فى الجولة قبل الماضية من الدوري .

وتأتى عودة عبدالعزيز مودى مهمة لدى الجهاز الفنى للمقاصة بقيادة على عاشور فى ظل الاعتماد عليه بشكل مستمر فى قيادة الفريق نتيجة القدرات الفنية والبدنية الجيدة التى يمتلكها اللاعب .

وعلى الجانب الأخر استقر مسئولو نادى مصر للمقاصة على بيع محمد إبراهيم نجم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مقابل مبلغ مالى كبير يحصل عليه النادى دون الدخول فى صفقات تبادلية مع أى نادي.

ويرفض أن مسئولو المقاصة فكرة رحيل محمد إبراهيم مقابل الحصول على مبلغ مالى قليل مع إمكانية ضم لاعبين على سبيل الإعارة من النادى الذى سينتقل إليه فى ظل الرغبة لتحقيق أفضل استفادة مالية ممكنة من وراء رحيله .

واستقر المقاصة علي حسم رحيل محمد إبراهيم والموافقة على بيعه خلال الأيام القليلة المقبلة وعدم الانتظار إلى نهاية الموسم فى ظل الرغبة فى الحصول على مبلغ مالى كبير يساعد فى خروج النادى من الأزمة المالية المحيطة به فى الوقت الحالى .