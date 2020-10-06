مصطفى فتحي يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك استعدادا لوادى دجلة

حرص مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على الاستمرار في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وشارك فتحي مع اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة أمس أمام سموحة رغم خوضه اللقاء من أجل زيادة معدلات اللياقة الفنية والبدنية ورفع مستواه ليكون في جاهزية أكبر خلال الفترة المقبلة.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني قد منح اللاعبين الأساسيين راحة من التدريبات الجماعية واكتفى بخوضهم تدريبات استشفائية لتفادي الإجهاد.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره وادي دجلة والمقرر لها الخميس المقبل في الجولة ٣٢ من بطولة الدوري الممتاز.

وخلال مباراة الأمس؛ تقدم سموحة ثم تعادل الزمالك ليتم اللجوء إلى الوقت الإضافي، قبل أن يسجل الزمالك هدف الفوز في الدقيقة 114 عن طريق زيزو. ويواجه الزمالك فريق نادي مصر في دور الثمانية أملًا في الوصول إلى نصف النهائي ومواصلة المشوار من أجل حصد اللقب. ملخص المباراة بدأت المباراة بحذر من الفريقين وتقدم للهجوم على استحياء، وكاد الزمالك أن يتقدم مبكرًا للغاية بعرضية من الجهة اليسرى كادت أنت تصل إلى رأس كاسونجو في مواجهة الشباك لكن الدفاع أبعدها. ورد سموحة بمرتدة أسفرت عن مرتدة نُفذت عرضية أبعدها دفاع الأبيض لتكرر الركنية وتنتهي برأسية زرقاء إلى جوار مرمى الزمالك في الدقيقة 12. وكان الزمالك أقرب للتقدم في الدقيقة 21 بعد عرضية متقنة من حازم إمام على الجهة اليمنى وصلت إلى منطقة الجزاء ليحولها زيزو برأسية مرت إلى جوار القائم الأيسر. وراوغ صلاح محسن حازم إمام قائد الزمالك في منطقة الجزاء في الدقيقة 40 ليسدد كرة قوية بيمناه علت العارضة بقليل. ورد الزمالك بمرتدة سريعة في الدقيقة 41 أسفرت عن تسديدة قوية من "زيزو" حولها الحارس بصعوبة إلى ضربة ركنية. ونفذ الزمالك الركنية لتنتهي بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 42 ليسجل محمود علاء مدافع الزمالك، لكن الحكم أوقف الاحتفالات بداعي التسلل. وردت العارضة رأسية من أوباما في الدقيقة 45+1 ليتابعها كاسونجو إلى خارج الملعب بعد ارتكاب خطأ ضد مدافع سموحة استدعى تدخل الحكم. وقدم صلاح محسن أفضل لقطات المباراة في الدقيقة 54 بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار إلى أقصى الزاوية اليسرى العليا لتغرد الكرة في الشباك وتعلن تقدم سموحة. سموحة كان قريبًا من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 60 بعد انفراد لحسام حسن انتهى بتسديدة أرضية مرت إلى جوار القائم الأبيض. وحاول الزمالك إدراك التعادل ليُهدر مصطفى محمد فرصة خطيرة بعد رأسية تصدى لها الحارس ثم أبعدها الدفاع قبل متابعة لاعب الأبيض في الدقيقة 66. واحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 73 بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو مُشيرًا إلى لمسة يد على أحمد جمال مدافع سموحة، ليتصدى محمود علاء للتنفيذ ويهدر الكرة بتسديدة إلى خارج الملعب تمامًا بجوار القائم الأيمن. وفي الدقيقة 81 تعادل الزمالك بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء عن طريق إمام عاشور لترتطم الكرة بالدفاع وتغير الاتجاه وتعانق شباك سموحة. وتعرض الهاني سليمان للإصابة في الدقيقة 90+2 بعد تدخل عنيف من مصطفى محمد داخل منطقة الجزاء في صراع هوائي على كرة عرضية، ليتدخل الطاقم الطبي لإسعاف اللاعب وتستأنف المباراة باحتساب خطأ ضد لاعب الزمالك. وفي الشوط الإضافي الأول كاد مصطفى محمد أن يكسر التعادل برأسية متقنة ردتها العارضة في الدقيقة 97 لتنوب عن الهاني سليمان في الدفاع عن شباكه. ولم يفلح أي فريق في هز الشباك خلال الشوط الإضافي الأول ليستمر التعادل، ويتواصل بحث كل فريق عن تسجيل هدف خطف الفوز. وسجل أحمد سيد "زيزو" هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 114 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في منتصف المرمى لكن الهاني سليمان لم يحاول إيقاف الكرة من سرعتها لتعانق شباكه. وانفرد زيزو في الدقيقة 120 ليمرر إلى إمام عاشور في مواجهة الشباك، لكن الأخير أطاح بالكرة فوق العارضة لتضيع فرصة هدف ثالث للزمالك في اللحظات الأخيرة.

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