سموحة يخضع لتحليل رابيد تيست استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري

يخضع لاعبو الفريق الأو لكرة القدم بنادي سموحة والحهاز الفني بقياجة أحمد سامي لإجراءات تحليل " رابيد تيست"، للكشف المبكر عن فيروس كورونا غدا " الأربعاء ، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مواجهة الاتحاد السكندري ضمن منافسة الدوري المصري .
ويأمل لاعبو سموحة فى مواصلة سلسلة العروض الطيبة من أجل استعادة المركز الخامس فى جدول المسابقة، بعدما ارتفع سقف طموحاتهم مع الجهاز الفنى الحالى بقيادة سامى الذى أعاد البريق للفريق من جديد.
وقرر أحمد سامي المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة سلبية من التدريب بعد المجهود الكبيرالذي بذلوه في المباريات الماضية لتجنب حدوث إصابات جديدة .
وطالب سسامي من لاعبيه باغلاق صفحة مباراة الزمالك تماما والتركيز على مواجهة الاتحاد السكندري .
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