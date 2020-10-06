بوفون يزين قائمة يوفنتوس فى دوري أبطال أوروبا

أعلن أندريه بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس، قائمة فريقه المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2020-2021. وجاءت القائمة كالآتي: في حراسة المرمى: تشيزني - جيانلوجي بوفون - بينسوليو خط الدفاع: جيورجيو كيليني - ليوناردو بونوتشي - أليكس ساندرو - دي ليخت - ديميرال - دانيلو - فرابوتا - كواردرادو خط الوسط: أرثر ميلو - رامسي - ماكيني - بينتاكور - رابيو - بونتاروفا خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - ألفارو موراتا - ديبالا - بيرنانديسكي - فيديريكو تشيزا - كولوسفسكي وأوقعت القرعة فريق يوفنتوس في مجموعة ضمت فريق برشلونة الإسباني، رفقة دينامو كييف الأوكراني و فيرنكافورس المجري.

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