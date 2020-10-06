اجتماع طارئ.. اتحاد الكرة يبحث قرار إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات ومنعه من حضور مباريات الزمالك

يعقد اتحاد كرة القدم اليوم اجتماعا طارئا لبحث قرار اللجنة الأولمبية المصرية بشأن إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة 4 سنوات مقبلة .

وتلقى اتحاد الكرة اليوم خطابات رسمية من اللجنة الأولمبية لإخطاره بإيقاف رئيس نادي الزمالك ومنع ممارسته لأى نشاط رياضي طوال مدة إيقاف وعدم حضور أى مباراة للفريق .

ومن المقرر أن يصدر اتحاد الكرة بيانا بشان موقفه من عقوبة اللجنة الأولمبية ضد مرتضى منصور خلال الساعات القليلة المقبلة .

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية اجتمع أول أمس الأحد، للنظر في ما انتهى إليه التحقيق في الشكاوى المقدمة من كل من رئيس النادي الأهلي، ورئيس نادى الزمالك السابق، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك، والاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة اليد، وعدد من الشخصيات الرياضية، والذين يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها ، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية، والتي أخرجها عن دورها الرياضي وقررت إيقاف مرتضى منصور لمدة 4 سنوات بجانب عزلهه من منصبه والدعوة إلى انتخاب رئيس جديد للقلعة البيضاء قبل نهاية أكتوبر الجارى.