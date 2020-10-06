غيبوبة سكر.. وفاة أكرم حفيلة المدير الفني لفارسكور أثناء مباراة الروضة بالقسم الرابع

توفي اكرم حفيلة المدير الفني لفريق كره القدم الاول بنادى فارسكور أثر غيبوبة سكر مفاجئة اثناء مباراة فريقه امام فريق الروضة والتي اقيمت علي ملعب راس البر في نهائي دوري الصعود للقسم الثالث . ودخل اكرم حفيلة في غيبوبة سكر اثناء إدارته للمباراة وفوجئ الجميع بأنه لفظ أنفاسه الأخيرة . وكان اكرم حفيله قد جمع الفريق قبل اسبوع واحد فقط من انطلاق مسابقه دوري القسم الرابع ونجح في تحقيق الصعود لدوري القسم الثالث. وأعلن الإعلامي، إيهاب الكومي، وفاة المدير الفني لفريق فارسكور خلال مباراة فريقه اليوم الثلاثاء، أمام نظيره نادي الروضة بدوري القسم الرابع المصري. وعلق "الكومي" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "وفاة المدير الفنى لفارسكور أثناء مباراة فريقه أمام الروضة بالقسم الرابع"

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