محاضرة بالفيديو.. كواليس مران الأهلي الأخير قبل مواجهة إنبي في الدوري

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة إنبي المقرر إقامتها غدًا في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وعقد موسيماني محاضرة مع اللاعبين للحديث في بعض الجوانب الفنية والخططية التي يرغب في تنفيذها خلال مواجهة إنبي.

وشارك أيمن أشرف، لاعب الفريق شارك في المران الجماعي الذي أقيم مساء بعد ان خضع لفحص طبي للتأكد من جاهزيته بعد شكوى من آلام في القدم، خلال مشاركته في مباراة المقاولون العرب الأخيرة.

وأدي الثنائي أحمد الشيخ ومحمود وحيد، جلسة في «الجيم» مساء اليوم الثلاثاء، ثم استكملا برنامجهما بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية.

وواصل محمد الشناوي حارس المرمي تنفيذ برنامجه العلاجي على هامش مران الفريق، لتجهيزه للعودة للمشاركة في المران الجماعي بعد ان أشتكي من إصابة بشد في العضلة الضامة، خلال مشاركته في مباراة المقاولون العرب، ويقوم بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

واكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة إن ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سيغيب عن مباراة إنبي المقرر لها مساء غدٍ الأربعاء للإيقاف، بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة المقاولون العرب.

ويلتقي الأهلي مع إنبي مساء غدٍ، في إطار منافسات الجولة ٣٢ في بطولة الدوري الممتاز.

وأعلن سيد عبد الحفيظ سلبية تحليل الـ«رابيد تيست»، الذي أجراه اللاعبون والجهاز الفني استعدادًا لمواجهة إنبي، المقرر إقامتها مساء غد الأربعاء ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني تحليل «رابيد تيست» أمس، على هامش مران الفريق الصباحي، وفق البروتوكول الطبي الخاص بإجراء الفحوصات قبل المباريات الرسمية، ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم مساء اليوم، قبل الدخول في معسكر استعدادًا لمواجهة إنبي.