هنفضل فى ضهرك.. حازم إمام يدعم مرتضى منصور ضد قرارات اللجنة الأولمبية

وجه حازم امام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة لرئيس القلعة البيضاء بعد قرارات اللجنة الأولمبية بإيقافه ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب رئيس جديد.
ونشر حازم امام عبر حسابه علي انستجرام صورة لرئيس نادي الزمالك وعلق قائلًا "هنفضل في ضهرك ????????"
يذكر أن اللجنة الأوليمبية قد أصدرت قرار مؤخرًا بعدم ممارسة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.
فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منافسه سموحة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين، على استاد الإسماعيلية.
وتأهل الزمالك إلى دور الثمانية بعد فوزه على سموحة بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر.
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