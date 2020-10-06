رئيس نادي أسوان يؤازر الفريق استعدادا لحرس الحدود.. صور

وأشاد رئيس نادي أسوان بتقديم عروض الفريق القوية بالدور الثانى رغم كل الصعوبات التى تحملتها الإدارة والفريق والجماهير باللعب بعيدا عن أسوان فى ظل ظروف إستئناف المسابقة والتى فرضت تواجد الفريق بالقاهرة .
وأكد اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان للاعبيه بأن مباراة الخميس مغلفة بطابع الكؤوس ومباراة بست نقاط وتحتاج لوحدة الفريق والكفاح من الجميع من البداية للنهاية .
وأشار رئيس نادى أسوان بأن الإدارة تقدر الجهد المبذول وتشكر عليه الجهاز واللاعبين وتنتظر تتويج ذلك ببقاء أسوان بالممتاز .
وااختتم اللواء أحمد سليمان حديثه بأن مجلس الإدارة ولجنة الكرة لن تنظر فى أى عروض للاعبين قبل التأكد من بقاء الفريق رسميا بالممتاز لإسعاد جماهير الصعيد وأسوان .
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