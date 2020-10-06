رئيس نادي أسوان يؤازر الفريق استعدادا لحرس الحدود.. صور

حرص اللواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى ، وكل من السيد محمد حمدى عباس ،والسيد إيهاب منصور أعضاء مجلس إدارة النادى، على حضور التدريب الأساسى لفريق الكرة الأول إستعدادا لملاقاة حرس الحدود بالجولة 32 بالدورى الممتاز الخميس المقبل بملعب إتحاد الشرطة .

ونقل رئيس نادى أسوان للجهاز الفنى بقيادة الكابتن أحمد كشرى واللاعبين ضرورة بذل أقصى جهد والأداء بروح عالية وتقديم عرض قوى يؤهلهم لحصد أهم ثلاث نقاط للفريق خلال هذا الموسم لتأكيد البقاء المستحق بالممتاز .

وأشاد رئيس نادي أسوان بتقديم عروض الفريق القوية بالدور الثانى رغم كل الصعوبات التى تحملتها الإدارة والفريق والجماهير باللعب بعيدا عن أسوان فى ظل ظروف إستئناف المسابقة والتى فرضت تواجد الفريق بالقاهرة .

وأكد اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان للاعبيه بأن مباراة الخميس مغلفة بطابع الكؤوس ومباراة بست نقاط وتحتاج لوحدة الفريق والكفاح من الجميع من البداية للنهاية .

وأشار رئيس نادى أسوان بأن الإدارة تقدر الجهد المبذول وتشكر عليه الجهاز واللاعبين وتنتظر تتويج ذلك ببقاء أسوان بالممتاز .

وااختتم اللواء أحمد سليمان حديثه بأن مجلس الإدارة ولجنة الكرة لن تنظر فى أى عروض للاعبين قبل التأكد من بقاء الفريق رسميا بالممتاز لإسعاد جماهير الصعيد وأسوان .